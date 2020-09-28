解放軍今起4海域同步實彈軍演 2航母參與否未提

中國解放軍近期頻繁軍演，軍機越過海峽中線，拉高台海緊張情勢，今天更在4大海域同步執行軍事任務。有外媒分析指這次同步演習正值中共國慶前夕，值得關注。消息沒有提及解放軍軍演規模以及兩艘航母遼寧號和山東號是否參加軍演。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國國慶前夕解放軍4大海域同步軍演。根據中國海事局網站發布的航行警告，解放軍今天同步在黃海南部、東海部分海域、南海西沙群島有關海域與渤海部分海域等4大海域演習，禁止船隻駛入。其中有關黃海與東海演習的通報上明確指出會進行實彈射擊。

據通報，黃海的實彈射擊任務將持續至30日，其他3個海域的任務僅在今天執行。

該報道引述新加坡聯合早報消息指出，這次同步演習的時間點在中國國慶前夕，值得關注。

解放軍自8月下旬以來，在渤海、黃海、東海、南海等4大海域頻繁展開軍演，包括武器實彈射擊和相關軍事訓練。此外，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）稍早前率團訪台時，中共軍機曾逾越海峽中線並進入台灣西南空域。

該報道稱，台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲日前接受中央社採訪時分析，陸方將台海問題當作軍事表現的成績單，藉此宣洩內部的政治和輿論壓力。