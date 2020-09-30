土耳其執政黨指責中國新疆政策

土耳其執政黨正義發展黨在中國十一前夕，批評北京在新疆的政策“含有對維吾爾人的專橫做法”，敦促北京尊重人權。中國駐土耳其大使館周三發聲明表達“強烈抗議”。一批歐洲知識分子和政界人士聯名呼籲國際社會，儘快採取強有力的行動阻止中國在新疆犯下的“反人類”罪行。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，包括歐洲的知識分子，演藝界人士和政客在內的數十名知名人士，在一個歐洲社會民主黨議員論壇上發出上述呼籲。他們在信中表示，自2016年起，新疆已成為反人類的代名詞。他們呼籲立即採取強有力的措施阻止在新疆發生的反人類罪行，包括制裁在新疆實施鎮壓的中共領導人，建立一套機制幫助並接待逃離新疆的維吾爾人等。

ling據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其正義發展黨發言人塞利克（Omer Celik）29日在記者會中指出，土耳其一直密切關注中國新疆維吾爾自治區的人權和信仰自由，以及2017年實施的“新疆維吾爾自治區去極端化條例”，此一條例內含對維吾爾人的負面和專橫做法。

報導引述塞利克指出，中國對維吾爾人、對新疆穆斯林少數族群的作為和政策，安卡拉當局向來都當做是自己的事情。 對此，中國駐土耳其大使館周三在官網張貼聲明指出，賽利克“有關涉疆表態與中國新疆維吾爾自治區的現實完全不符，中國駐土耳其大使館對此表示強烈抗議。

塞利克29日指出，任意拘禁、限制宗教自由、強迫學習中文等做法受到國際社會關注，聯合國針對相關議題的報告有些方面令人憂心。 他強調：”我們在此一議題上唯一的願望就是，維吾爾突厥人做為平等公民，得以生活在繁榮與和平之下，並且對中國的發展、社會和平、繁榮和安全做出貢獻。“他並表示，安卡拉已一再敦促北京尊重維吾爾突厥人和少數族群的權利。 他指出，“土耳其支持一個中國政策，我們當然尊重中國領土完整和主權”、“我們支持中國打擊恐怖主義