中國迎來建政71周年，全球人權組織紛紛動員譴責北京侵犯人權

今天是十月一日，是中國建政71周年的日子。全球的人權組織紛紛動員起來，在柏林、慕尼黑、倫敦、巴黎、紐約、新德里等許多城市和地區展開抗議示威，反對中國政府侵犯人權的行動。在柏林參加示威活動的國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士向本台介紹了今天舉行示威活動的目的和意義。她向我們介紹說：

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今年全球各地都在十月一日這天舉行抗議活動，實在意義非常。這表示世界各地的華人和所在國的當地人都對習近平在國際上囂張跋扈的態度不滿。

從武漢爆發新冠病毒，中國方面不負責任的做法，造成全球哀鴻遍野說起，香港被加諸國安法的枷鎖，新疆維吾爾人的集中營，到對西藏，蒙古的語言宗教的壓制，乃至近期對台灣進行的武力震懾，數十趟軍機飛越過台海中線，這不僅是口頭的文攻，是事實上的軍事挑釁和威脅，令人感覺戰爭已經劍拔弩張。

凡此種種，讓中外人士高度警惕，因而大家有了不約而同的訴求、目的，警告中國政府不要玩火。各地活動舉行的形式各個不同。拿洛杉磯的抗議活動來說，我們跟他們是有聯繫的，他們說，示威群眾要衝到當地的中國商務辦事處去，把五星紅旗拔下來。這就是“拔旗行動”。我們歐洲這邊，幾個大城市都有抗議活動。我自己參加柏林的示威，屆時，會有十二個人權民間組織，連同德國的政治家，一同到中國大使館前舉行演講、誦讀詩詞的抗議活動。就我所知，德國各地趕來的中外人士非常之多。總之，這次全球各地選擇在中國國慶節抗議是個非常清楚的信號： 拒絕中國模式的獨裁專治，維護世界的自由，和平，人道，正義的普世價值。