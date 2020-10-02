全球活動日巴黎人權廣場示威活動現場實錄

”自由”這是在巴黎人權廣場聽到的最響亮的口號，也是示威民眾的共同的訴求，參加今天法國全球反對中國共產黨的活動日的組織共有十五個，參加的人數在四五百人左右，抗議大會氣氛熱烈，就連很少共同參與活動的法論功組織代表也罕見地出現在示威現場進行法輪大法表演。

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舉辦示威活動的各大組織的代表先後在會上發言表達訴求，非洲援助香港協會的組織代表在會上介紹說，該組織成立於今年5月5日，成立於法國因新冠疫情而封鎖期間，之所以選擇了五月五日，是為了回應香港人的五大訴求，是為了聲援陷入絕境的香港朋友。他們表示，中國政府對世界的負面影響是全方位的，他們在非洲無限制地掠奪自然資源，他們對香港民眾的鎮壓對全世界構成威脅。

流亡法國的越南民運組織的成員也在會上表示，獨裁中國的強大正在嚴重威脅亞洲乃至世界的和平，只有當擁有十四億人口的中國走入民主，亞洲才有可能享受和平。法國維族人協會與自由西藏組織的代表分別在會上表達了他們的訴求，期待全世界各國的政府以及民眾能夠清楚地意識到北京政權的危害性。

法國漢學家，團結中國協會主席瑪麗 侯芷明女士在會上表示，北京政權的真面目其實早在1989年就早已經暴露無疑，之後，雖然曾經一度顯示過些微的希望，但是，這些希望今天已經消失得無影無蹤，今天看來，毫無疑問，習近平政權正對全人類的和平構成威脅。

今天的示威遊行還出現了一個小插曲，一位涉嫌攫取流亡人士情報的女子在示威現場被法國警方帶走，一位來自內蒙古的流亡人士向記者表示這名自稱來自內蒙的女子不僅在網絡向異議人士發動攻擊，竊取他人郵件信息，而且還在示威現場拍攝了許多在場示威者的個人圖片，行跡十分可疑，他認為法國警方很可能會將她驅逐出境。

據介紹，這名被帶走的女子在網上使用多個名字，穌日娜，再來一份玉米，Misda Jurcid等等。評論認為，她在活動現場被警察帶走說明同歐美其他國家一樣，法國的反間諜機構也正在積極活動。