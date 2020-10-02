白宮醫生：特朗普“身體疲倦”但精神狀態良好 各國元首紛紛慰問特朗普

白宮發言人剛剛宣布，特朗普將“入院幾日”。美國白宮醫生周五表示，確診感染新冠病毒的總統特朗普“身體疲倦”但精神狀態良好。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾周五特朗普通了電話，他表示，“特朗普精神良好”；白宮幕僚長指特朗普癥狀輕微對其迅速康復感樂觀。法國總統馬克龍及夫人布麗吉特致電特朗普夫婦，祝願他們早日康復。而世界各國的領導人都紛紛向特朗普表示慰問和支持。

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法新社報道，白宮發言人表示，“特朗普總統將在位於華盛頓郊區的一間醫院住院幾天”。他表示，在白宮醫生及專家的建議下，出於謹慎考慮，特朗普總統在醫院繼續工作。而白宮醫生周五表示，特朗普目前“身體感覺疲倦”，但他的精力良好。白宮的醫生表示，特朗普接受了合成抗體治療，這種實驗性治療被認為“很有希望”。醫療專家們將為特朗普夫婦會診，提出“下一步”建議方案。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾周五與總統特朗普通電話。他表示，“特朗普精神良好”。麥康奈爾並透露，他與特朗普討論了最高法院大法官提名人巴雷特的確認程序。白宮幕僚長梅多斯也說，特朗普癥狀輕微，預計他會繼續履行職責，並對他迅速康復感到樂觀。

特朗普和夫人梅拉尼婭確診後，特朗普的家人和白宮官員相繼接受檢測。特朗普的女兒伊萬卡和女婿庫什納以及14歲兒子巴倫的檢測結果都呈陰性；而副總統彭斯，國務卿蓬佩奧都和衛生部長阿紮爾都表示，他們的檢測結果呈陰性。

法新社消息，世界各國領導人紛紛致電特朗普向他表示慰問和支持。

法國總統府愛麗舍宮周五晚間在新聞稿中稱，在美國總統特朗普公布，他及夫人新冠病毒檢測結果呈陽性後，馬克龍及夫人布里吉特向特朗普夫婦致電慰問。信中強調雙方之間的友誼，並祝願特朗普總統及美國第一夫人早日康復。

首位向特朗普夫婦表示慰問的是歐洲理事會主席米歇爾。在得知特朗普夫婦感染新冠病毒後，米歇爾於周五上午發推文，祝願特朗普及夫人早日康復。米歇爾表示，這場疫情猶如一場戰鬥，無論身在何處，我們日日都將共同面對。

曾在4月感染新冠病毒的英國首相約翰遜也想特朗普總統夫婦發去良好的祝願。 英國住房、社區及地方政府事務大臣詹里克周五對媒體表示，在得知美國總統新冠病毒測試呈陽性後，英國政府希望總統能夠早日康復。如果需要的話美國有明確的總統繼任法案。 詹里克說，“我們向總統特朗普及其夫人，以及他們的家人送上最真摯的祝願，希望他們能早日康復。”

印度總理莫迪祝願他的友人特朗普及夫人早日康復，身體健康。特朗普曾於二月出訪印度，訪問期間，特朗普與莫迪強調雙方緊密的關係。

日本經濟再生大臣西村康稔周五表示，美國總統特朗普新冠病毒檢測呈陽性的消息對金融市場產生了重大影響。西村康稔還對記者表示，他希望特朗普早日康復。

此外，荷蘭首相呂特，加拿大總理特魯多，以色列總理內塔尼亞胡以及墨西哥，哥倫比亞，波蘭和埃及領導人也都紛紛祝願特朗普夫婦早日康復。 曾被特朗普批評防疫不力的世衛總幹事譚德塞也發推特，向特朗普夫婦表達良好祝願。