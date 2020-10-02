馬克龍與阿塞拜疆及亞美尼亞領導人通電話討論納卡地區局勢

法國總統馬克龍周五與阿塞拜疆及亞美尼亞領導人通電話，討論納卡地區局勢，馬克龍再次呼籲在衝突地區實現停火。亞美尼亞周五表示，準備討論在納卡地區停火。

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法新社援引愛麗舍宮新聞稿報道，馬克龍周五與亞美尼亞總理帕希尼揚及阿塞拜疆總統阿利耶夫通電話，討論納戈爾諾-卡拉巴赫衝突局勢。馬克龍表示，向兩人提出一個新方案，在一個調停小組的框架下重啟談判。

馬克龍表示相關工作當地星期五傍晚展開。他並重申you法國，俄羅斯和美國共同主持解決衝突的明斯克集團，於周四發出的聯合聲明，呼籲雙方立即停火，恢復談判。

此前，法國外長勒德里昂警告受到土耳其支持的阿塞拜疆及亞美尼亞，警惕地區衝突“失控”和升級。

阿塞拜疆與亞美尼亞在納卡地區的武裝衝突，持續接近一周。

周五，亞美尼亞方面表示準備討論在納卡地區停火。亞美尼亞和阿塞拜疆本周在納卡地區激烈衝突，已導致數十人死亡。亞美尼亞外交部表示，準備在明斯克集團協助下，重建根據1994年至95年協議而成立的停火機制。亞美尼亞表明願意尋求和平解方決方案，結束納卡地區的衝突。

而阿塞拜疆表示，亞美尼亞由納卡地區撤走是結束戰鬥的唯一條件。亞美尼亞官員堅稱，土耳其加入戰事，由敘利亞派出戰鬥人員協助阿塞拜疆，但遭土耳其政府否認。亞美尼亞總理說，歡迎停火呼籲，但不能放棄納卡地區的亞美尼亞居民。

納卡地區位於阿塞拜疆西南部，居民多為亞美尼亞族人。前蘇聯解體後，兩國為爭奪納卡地區爆發戰爭，亞美尼亞佔領“納卡地區”及周邊原屬阿塞拜疆的部分領土。兩國在1994年就全面停火達成協議，但雙方一直因“納卡地區”問題，處於敵對狀態。