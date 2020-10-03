特朗普沒有完全脫離險境 未來48小時治療極關鍵

醫院方面表示，感染新冠病毒住院的美國總統特朗普目前並未使用呼吸器，但法新社引述知情的匿名人士表示，剛剛過去的24小時，特朗普健康狀況“很令人擔心”，“未來48小時的治療將非常關鍵，我們還沒有找到一個恢復健康的明確路徑”。

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白宮醫生肖恩·康利在九名醫生和護士陪同下在里德醫療中心大院聲明，“今天早上，總統狀況良好”，現年74歲的特朗普總統星期五住進了這座醫院。醫生表示，特朗普出現發燒，咳嗽，疲累癥狀，“但癥狀已減輕和改善中”。24小時以來已不再發燒。

不過，稍晚些時間，一個了解特朗普身體狀況的信息來源向法新社描述的特朗普的狀況令人吃驚。提供信息者表示：“總統最新24小時的生命體征很令人擔心，未來48小時的治療將十分關鍵。我們還沒有找到一個恢復健康的明確路徑”。

根據總統治療小組，特朗普周六沒有“補充氧氣”，但記者追問特朗普之前是否使用過氧氣，肖恩·康利醫生的表述很含糊。他有關確診“72小時以來”的說法引起混亂，72小時，意味着特朗普確診提前到星期三，但是官方公布的時間是星期四。不過，白宮立即予以糾正，指出醫生的意思是想說確診進入第三天。

再過一個月美國將投票選出新一屆總統，選民將在現任總統特朗普與民主黨候選人拜登之間做出選擇，但是特朗普染疫住院後打亂了所有計畫，已取消前往佛羅里達州等地競選造勢，根據Politico，總統競選辦公室主任也已感染，未來能否進行電視辯論已在不定之天，尤其在副總統彭斯與拜登競選搭檔、民主黨參議員賀錦麗周三的電視辯論能否進行也成問題。

特朗普總統周圍人物的感染名單在擴大

特朗普總統周圍人物的感染名單在擴大，特朗普夫人梅拉尼，他的顧問霍普·希克斯，他的競選辦公室主任比爾·斯蒂芬，三名共和黨參議員，白宮前高級顧問凱莉安·康威，這還不包括三名跟隨競選團隊的記者。

僅僅在周六，人們獲知幫助特朗普與拜登周二進行電視辯論的兩名參議員安德魯·約翰遜和克里斯·克里斯蒂也呈現陽性。

上個星期六，在白宮草坪及白宮室內大廳出席最高法院大法官巴雷特提名儀式的就有數十人，從視頻看，來賓互相靠得很近，大部分來賓沒有戴口罩。

自確診後，周四周五夜裡，特朗普兩次發推，包括一個長度18秒的視頻，特朗普宣布準備住院，另外一個推上寫着：我感謝你們，並用大寫字母寫着：“愛”。

特朗普最後一次被看到是登上停在白宮南草坪接他住院的一號直升飛機，以及飛機在醫院降落，特朗普走下飛機的時候。特朗普身穿西裝，習慣的邁着慢步，戴着一隻黑口罩。

截至目前，特朗普得到兩次治療，首先，醫生注射了正在三期實驗的多克隆抗體；隨後特朗普服用了瑞德西韋。