旅法日本著名設計師高田賢三因患新冠肺炎逝世

旅居巴黎的日本時尚設計師、創立著名時尚品牌國際時尚品牌凱卓KENZO的高田賢三因感染新冠肺炎，周日於巴黎病逝，享年81歲。法新社說，在巴黎正舉辦時裝周之際，國際時尚界失去了一位傳奇大師。

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高田賢三的發言人周日對外發布新聞稿說，高田賢三周日在巴黎美國醫院去世，去世原因是新冠肺炎及相關併發症。

1939年2月27日生於日本兵庫縣的高田賢三（Takada Kenzo），是第一位旅居巴黎的著名服裝設計師，他是著名時尚品牌KENZO的創始人，推出的商品包括香水、化妝品及時裝。

高田賢三1958年進入東京文化服裝學院就讀，畢業後於1964年移居巴黎，開始嘗試在時尚界發展。1970年在Vivienne畫廊舉辦第一場時裝發布會，同年，其第一間店“Jungle Jap”開業，穿着他所設計服裝的模特兒也出現在時尚雜誌封面；後來更創立了“Kenzo”品牌，享名國際。

高田賢三設計中將神秘東方與巴黎韻味甚至非洲元素交彙融合的風格，以及對色彩的追求，使他成為第一位敢於挑戰並打破“歐美式時尚”的亞洲設計師。

巴黎的凱卓之家表示，高田賢三的樂觀，大度和他快樂的人生觀，將永遠成為“凱卓”品牌之本。