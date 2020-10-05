不要親中形象 德國擬對華為加安全與政治審核

為了擺脫親中形象，德國政府將對華為5G設備採取雙重審核，除了引入政治層面的審核，並且由情報機關介入。

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據中央社上報今天報道，為擺脫親中形象，德國對華為5G設備將采雙重審核。消息稱，德國政府因為著眼於德企在中國的利益，因此不太理會美國特朗普政府禁用華為5G設備的呼籲，但德國公共廣播聯盟（德廣聯）和德國“商報”從政府內部人士處獲悉，德國政府雖然無意全面排除華為，但今後還將引入政治層面的審核，並且由情報機關介入，內政部長、外交部長、經濟部長已經就雙重審核機制達成共識，此舉可能提高華為參與德國5G網絡建設的門檻。

據報道，目前，德國內政部下屬的聯邦信息安全署（BSI）負責對5G網絡設備進行技術層面的安全審查，確保投用的設備中不含後門程式等安全隱憂。而根據德國政府的新計畫，今後關鍵設備還要經受政治審核。內政部、外交部、經濟部將負責聯合評估總體政治局勢，並且由總理府直屬的德國聯邦情報局（BND, 德國的對外情報機關）對具體的政治風險進行判定。換言之，今後華為是否能參與德國境內的5G建設項目，在很大程度上將取決於BND的政治判斷：中國當局藉助5G網絡來竊聽德國通信的概率有多大？近年來，BND已多次表達過對華為參與德國通信網絡建設的憂慮，該機構指出，所有的中企都擺脫不了中國政府與中國共產黨的影響。

根據正在醞釀中的新計畫，今後德國的電信營運商在選擇設備供應商時，需要向德國政府備案，告知在網絡的哪些節點分別使用哪家廠商的哪型設備，備案文件中必須包含設備廠商的承諾書，保證其設備符合德國的安全標準。

該報道稱，德廣聯從執政黨社民黨內部人士處獲得的信息顯示，只有在內政部長、外交部長、經濟部長一致同意的情況下，電信運營商的備案才會獲得批准，上述任何1名部長都將握有1票否決權；必要時，總理府也可以介入。由於這一部長級共識暫時還沒有形成正式書面文件，因此德國政府暫不對此事置評。但德廣聯掌握的內部消息指出，此一共識基本已經確定，目前正在進行最後的書面文案工作。德廣聯還指出，經濟部一直擔心這份共識被公開後會激怒中國。

自由時報說，至於哪些設備是屬於需要接受政治層面安全審核的關鍵設備，也將由德國政府決定。根據德國“商報”指，當前的部長級共識將會落實到正在修訂的德國“信息安全法案”中，草案預計在今年11月在內閣會議上討論，隨後將提交國會進入正式立法程序。