中國一戰機空中撞鳥停機

中國官方媒體稱，中國一名飛行員所駕駛的戰機低空遭鳥撞擊後在空中停車，戰機快速下降，但飛行員37秒內三次規避居民區，沒有造成人員傷亡。消息沒有提及涉案飛機說直升飛機還是其他類型戰鬥機。

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據聯合早報今天引述消息說，中國戰機撞鳥後停車，飛行員三次規避居民區。消息稱，據中國《解放軍報》今天（5日）報道，中國解放軍南部戰區空軍航空兵某旅飛行員王建東事發前駕機升空，開展對抗空戰訓練。

據中國媒體描述，兩道黑影突然迎面飛速閃過，隨着“砰”的一聲，機身猛然一震，發動機工作出現異常。王建東迅速向指揮員報告戰機撞鳥，指揮員則提醒王建東：“注意保持，檢查發動機工作。”中國官方媒體報道稱，話音剛落，座艙內告警聲急促響起，飛機推力急劇下降。王建東再次推油門，飛機卻沒有一點“擡頭”跡象。

戰機遭鳥撞擊時，戰機距離地面只有272.7米，不具備場內迫降條件。王建東操控戰機右轉以避開市區，並努力保持戰機狀態，儘可能滑翔得更遠，同時緊急搜索空地。

戰機發動機隨後停車，飛機完全失去動力，所幸王建東找到並對準水田，讓戰機墜地。王建東最終降落在一座果園，幾位村民發現後，將他擡到樹蔭下，等待救護。

報道未提及事發時間和地點。也沒有提及戰機是否有彈射飛行員裝置以及飛機墜毀狀況。