中國新冠疫苗國外疑太便宜國內太貴遭斥賣國

中國與巴西新近簽訂新冠疫苗銷售合同，並透露疫苗價格。台媒稱根據中國媒體《鳳凰網》上個月底指，中國預防新冠病毒疫苗定價已經出爐，1針300人民幣，2針600人民幣，並聲稱目前已有10萬多名屬於高危險人群的民眾接種疫苗，無一例明顯不良反應，更無一人染疫；然而該款疫苗卻被意外爆出，在國外只定價1針2美元（約13元人民幣）、2針4美元（27元人民幣），價差超過20倍，令人咋舌。

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據聯合新聞網今天報道稱，中國疫苗被爆國內價格是出口價的20倍，引網批 : 寧與外人不給家奴! 有中國網友貼出昨（4日）鳳凰網官方微博的貼文截圖，該貼文中表示，中國科興生物技術公司和巴西簽訂合約，提供4,600劑疫苗給巴西，“每劑2美元，2劑4美元”的文字內容被網友用紅線標出，並稱這是中國史上第一次出口疫苗，然而，現在該文跟貼都已被刪除。

大批中國網友對此感到非常不滿，有人批：“中國十五億人口，疫苗供不應求，這家公司卻把疫苗以收破爛的價錢倒賣給巴西，如果這不是賣國，那什麼才是賣國？！”、“對洋人如待上賓，對自己的人民；用之如奴隸，棄之如敝履。”、“就憑這一點，中國永遠別想取代美國成為世界第一，世界第一不是你的GDP，而是你對於國民的重視以及你能輸出的價值觀什麼。”

報道稱，原先關於中國疫苗以每劑2美元低價賣給巴西的報導及貼文現已被刪除，但網友早已截圖轉傳。 同款疫苗賣給巴西，價錢卻低了20倍，被中國網友大肆抨擊。