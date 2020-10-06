中國率26國譴責西方國家侵犯人權

中國駐聯合國大使張軍代表俄羅斯、朝鮮、委內瑞拉與津巴布韋等26國發言，批評美國等西方國家的單邊強制措施，侵害民眾在疫情下獲取醫療資源的人權。他還對非裔群體遭受的種族歧視問題，表達“嚴重關切”。

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據中央社報道，中國代表26國於聯大批西方單邊措施侵害人權。消息指中國駐聯合國大使張軍5日代表俄羅斯、朝鮮等26國發言，批評美國等西方國家的單邊強制措施，侵害民眾在疫情下獲取醫療資源的人權。

中國常駐聯合國代表團5日在官網刊出張軍當天於聯合國大會第3委員會的一般性辯論發言。據張軍稱，2019冠狀病毒疾病疫情尤其對開發中國家影響嚴重，而“我們看到單邊強制措施仍在實施”。據張軍說，單邊強制措施對人權造成不可否認的影響，損害健康權，阻礙人們獲得藥物、醫療技術、設備及物資，“這在新冠肺炎疫情背景下尤其突出”。張軍呼籲立即徹底取消單邊強制措施，確保國際社會所有成員有效面對疫情。

據該報道，張軍同時提到日前美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡和布雷克（Jacob Blake）遭槍擊事件，指這“反映長期存在、根深蒂固的種族歧視、警察暴力和社會不平等”。張軍又表示對“有關國家”移民拘留中心中移民的健康狀況深表關注，聲稱這是“當代形式種族歧視的反映”。

據中央社，中國宣稱張軍本次代表26國發言，這些國家分別是：安哥拉、安地卡和巴布達、白俄羅斯、布隆迪、柬埔寨、喀麥隆、中國、古巴、朝鮮、赤道幾內亞、厄立特里亞、伊朗、老撾、緬甸、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄羅斯、聖文森特和格林納丁斯、南蘇丹、蘇丹、蘇里南、敘利亞、委內瑞拉與津巴布韋。