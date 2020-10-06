香港不再 近半港人想移民 首選英澳台

香港中文大學一項民調顯示，有43.9%受訪港人想移民，其中1/3近期已在為移民做準備，原因包括不滿政府，以及人權狀況變壞等。最多受訪者提及的移居目的地是英國（23.8%）、澳大利亞（11.6%）和台灣（10.7%）。

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據中央社今天報道說，不滿港府與政治，民調稱43.9%港人想移民。香港中文大學亞太研究所日前訪問了737人，主要調查受訪者認為香港是否適合居住與生活。據該報道，43.9%受訪者表示，如果有機會，他們將打算移民或移居外地，當中35%更表示，近期已為移民作準備，相比去年9月的調查顯著增加。

該報道說，46.8%表示沒有打算，其餘的表示不知道或難說等。

據該調查指出，最多受訪者提及的移居目的地是英國（23.8%）、澳洲（11.6%）和台灣（10.7%）。

中央社說，有意移民者最多提及的離港因素有4項，包括“不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策”（27.3%）、“香港政治爭拗（議）太多/太煩/政治不穩定”（23.6%）、“香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由”（19.8%）和“香港政治不民主”（17.6%）。

此外，受訪市民對香港“宜居”城市的平均評分為49.6分，較去年9月的54.4分顯著下降，也是2017年以來的低點。