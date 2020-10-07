孟晚舟案北京整慘加拿大 中國人移民仍首選

加拿大聯邦移民部周一宣布自10月13日起重新開放父母祖父母移民申請，希望擔保其父母和祖父母來加拿大的公民和永久居民，可在11月3日前在網站上先提交申請意願表。移民部收到所有申請表格後，將採行“抽籤制”，向一萬名幸運中籤者發出邀請，獲得華人社區熱烈迴響。去年有兩萬個名額採行“先到先得”方式，短短八分鐘時間就額滿了。

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據自由亞洲報道稱，中國移民加拿大熱潮不減，專家反問加中關係哪有不好？雖說加拿大和中國關係低迷，但中國人移民加拿大的興趣依然高昂，渥太華重新開啟深受加拿大華人移民圈重視的“父母祖父母移民”項目，獲得華人社區熱烈迴響。有律師表示，這顯示“加中關係根本沒問題”。

加拿大聯邦移民部周一宣布自10月13日起重新開放父母祖父母移民申請，希望擔保其父母和祖父母來加拿大的公民和永久居民，可在11月3日前在網站上先提交申請意願表。移民部收到所有申請表格後，將採行“抽籤制”，向一萬名幸運中籤者發出邀請。父母祖父母移民類別是許多移民加拿大的華人非常關注的移民項目 (加拿大移民部推特)

去年有兩萬個名額採行“先到先得”方式，短短八分鐘時間就額滿了。今年移民部恢復過去曾經採用過的抽籤制度，但只開放一萬個名額，到2021年則會開放三萬個名額。

原本每年初開放的父母祖父母移民類別，今年卻拖到快年底才重開。對於再度恢復抽籤制，加拿大移民部長表示，希望儘可能創造一個公平的競爭環境。”

據該報道，加拿大移民部的數據顯示，過去3年加拿大每年來自中國的移民人數都在三萬人左右，去年雖說加中關係出現變數，但中國人移民加拿大的熱情沒有改變，渥太華也沒有減收中國移民的傾向。律師祝聖武說，從這個角度來說，中國人依然喜歡加拿大，因為中國人會發現，無論中國政府怎麽霸凌，特魯多政府還是會對中國好，所以加中關係沒有不好。據律師祝聖武說，“如果你站在中國人的角度來看，加中關係好得很，這是單方面的優惠，中國政府可以放肆地減少加拿大的投資，但是加拿大對中國，還在鼓勵所有人去支持中國共產黨。”

移民顧問黃天樂相信，加拿大的移民系統是公平的，不會因為政治紛擾而變動其原則性，但過去十幾年中國來的移民暴增，雖然中國人帶着財富來，卻也造成不少社會問題，引發輿論批評，所以這兩年加拿大政府開始接收更多難民，彰顯人道精神。“加拿大需要移民，這是無可否認的，但是種族平衡在加拿大非常重要，還有新移民和在加拿大居住很久的人的核心價值觀平衡也重要。“黃天樂也說，有了財富的中國人難免想在西方自由國家讓下一代獲得更好的生活品質， 比起中美關係、中澳關係的明顯矛盾，中加關係還算是比較緩和的，相信移民加拿大仍會是許多中國公民的首選。“如果這個地方是好的，他們會用腳來投票的。”