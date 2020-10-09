劉曉波獲諾獎十周年巴黎揭幕鐵椅LXB紀念

在劉曉波被授予諾貝爾和平獎十周年的紀念日，由旅法雕塑家王克平創作的紀念劉曉波的鐵鑄的空椅子被永久地安置在巴黎郊區的文森納公園內太陽劇社門前的草坪上。10月9日下午，來自法國十多個人權組織以及記者無國界組織的代表參加了儀式並且在會上發表了講話，朗誦了劉曉波的詩歌。多位法國知名漢學家參加了空椅子的安置儀式，法國人權大使克洛蓋特先生也出席了儀式並且發表了簡短的演講。

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這把刻着劉曉波的名字，椅子靠背上鑲嵌着一副眼鏡的空椅子在劉曉波去世之後不到一年就製作完畢，曾經在紀念劉曉波去世一周年時短暫地出現在巴黎市中心的蓬皮杜文化中心的廣場上，之後，又曾經一度出現在布魯塞爾歐洲議會的門前，最終終於幾經周折落戶在文森納公園。

對太陽劇社的負責人，法國著名戲劇家阿麗安娜 穆什警女士來說，接受象徵劉曉波的空椅子從某種程度上是一種抵抗，是為了對抗北京當局對劉曉波的記憶的抹殺。

具體籌辦空椅子的製作以及安置儀式的法國漢學家侯芷明女士對人們終於有了一個可以紀念祭奠劉曉波的地方感到十分欣慰，她說：”劉曉波去世之後，中國當局迅速要求把他的骨灰灑向了大海，他在中國沒有留下任何痕跡，沒有任何可以悼念他的地方，這把空椅子就象徵著劉曉波，今天它被安放在太陽劇社的門前，這樣，來劇院觀看節目的人就會想了解空椅子的故事，劉曉波的眼鏡放在這裡就好象他在對大家微笑，我和王克平一直想有一個紀念劉曉波的地方，今天這個地方終於找到了。我們因此都感到十分欣慰。”

旅居法國的中國雕塑家王克平曾經是劉曉波的朋友，他向法廣介紹了他創作空椅子的動機：“劉曉波去世之後的第一個想法就是創作一個紀念劉曉波的作品，但是，因為我的創作風格並不是象形的創作，所以一開始有些不知所措，後來在瑪麗的鼓勵下，覺得自己作為中國人，作為劉曉波的朋友確實應該做些什麼。後來就想出了鑄一把空椅子的設想，並且決定用鐵來鑄造，因為鐵可以鑄造出大件的作品，氣勢龐大，鐵會生銹，這更加彰顯劉曉波在鐵窗後面的苦澀的歲月。”