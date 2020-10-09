加拿大法官拒絕公開美加秘密郵件 孟晚舟再遇重挫

加拿大法官決定，拒絕向華為首席財務官孟晚舟提供機密文件，這意味着孟晚舟在力圖擺脫引渡美國的法律訴訟中再遭重挫。

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在美國要求下，華為首席財務官孟晚舟2018年12月1日過境加拿大溫哥華時被該國警方拘捕，美方指責孟晚舟有意逃避美國針對伊朗的制裁，涉嫌金融欺詐。孟晚舟被控向滙豐銀行隱瞞了華為以及華為分支Skycom與伊朗之間的商業關係，後者向伊朗出售華為的通訊設備，觸犯了美國對伊制裁禁令。

當地時間周四晚間，加拿大司法部宣布，加拿大卑詩省最高法院法官做出裁決，支持司法部拒絕向華為首席財務官孟晚舟的律師提供大部分文件，包括加拿大與美國政府之間相關的電子郵件。不過，法官的裁決內容並未公開。

華為創始人任正非的女兒的律師此前要求司法部提供數百件美國與加拿大之間的郵件，孟晚舟的律師要求公布加拿大情報部門秘密文件，指控加國警方與美國FBI在孟被捕時設下陰謀，侵害了她的權利。

孟晚舟的辯護律師指出，他們的當事人在溫哥華機場被扣留的頭三個小時，沒有被當局告知真正意圖，導致她在警方正式逮捕她之前的幾個小時詢問中沒有防備。律師指控這是加拿大警方和美國聯邦調查局設下的圈套，損害了孟晚舟的權利。8月17日，孟晚舟的律師在法庭上，再次重申美國FBI與加拿大當局之間存在着陰謀。律師同時指責加拿大警方搜獲了孟晚舟的電子設備，因此，要求加拿大終止引渡程序。

加拿大司法機構之前已經向孟晚舟的律師提供了不少文件，其中大部分做了塗抹處理。加拿大司法部否認存在任何陰謀，因此拒絕再提供更多的文件。

孟晚舟被捕導致中加爆發外交危機，孟晚舟被捕幾日後，中方隨後接連拘捕兩名在中國的加拿大公民，此舉在西方普遍被視為純粹是報復行為。加拿大外交部長石俊在一次活動中把中國繼續關押這兩名加拿大人的行為描述為人質外交。今年7月，北京稱兩人涉嫌犯下間諜罪。中方還要求加拿大政府釋放孟晚舟以改善雙邊關係，加拿大總理特魯多則回應中方不懂得司法獨立，政府無權干預司法。

孟晚舟應於10月26日重返法庭聽訊，據估計，該引渡案應於2021年4月見分曉。