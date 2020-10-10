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中共五中全會前黨內有異聲

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2017年4月6日，美國總統特朗普在美國佛羅里達州棕櫚灘瑪拉島與中國國家主席習近平互動。
2017年4月6日，美國總統特朗普在美國佛羅里達州棕櫚灘瑪拉島與中國國家主席習近平互動。 REUTERS - Carlos Barria
作者： 安德烈
10 分鐘

中共將於10月底召開19屆五中全會，在全面向左，戰狼文化浸淫下，深圳前市委書記厲有為發表『路在何方』，指出在中美衝突下中共最容易犯的是“左的錯誤”；而另一位前外交官，現供職於中國國際問題研究院的袁南生，則直指要警惕戰狼文化，別誤以為中國碰上了與美國競爭霸權的歷史性機遇。

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兩人的文章背景處處不離中美衝突，然而厲有為重在內部，重在經濟，袁南生則憂心中國的國際環境，強調切忌戰狼外交。

中共10月26至29日將召開19屆五中全會，預料會中將討論『十四五規畫』，為未來五年的經濟規畫定調。厲有為這篇題為『路在何方』的文章，9月21至22刊載於香港親北京的『文匯報』，從經濟角度談中國的前途。在民心不穩，中美衝突，尤其民企沒有安全感，生存陷於困境、公私合營的輿論再度興起的背景下，厲有為警告，“左的錯誤”對中國發展危害性最大。

關於混合所有制改革，厲有為指出有兩條路徑，一條是按市場經濟規律、民營和國有優勢互補；而另一種是政府主導，以行政手段為主配置資源，“給國有企業下指標，把優秀的民企吃掉”。現在中國正站在選擇的十字路口。

中國民營經濟生存艱難，安全感弱，厲有為指，國家大法只承認公共財產不可侵犯，“能否以法律確保私人和公共財產，都神聖不可侵犯？”厲有為還反問，要以階級鬥爭的方式，還是法律和行政手段的和平方式，解決不同利益訴求？

面對中美對抗的局面，厲有為說，有人指美國等待中國在外部壓力下犯錯，自己垮台，“我認為最容易犯的是左的錯誤”。

厲有為強調關鍵時刻最重要的是穩定民心，尤其是企業家的民心，“使他們覺得他們的人身安全和財產安全都得到政府法律的確實保障。”

厲有為的文章引起關注，『南華早報』引述分析稱，厲有為的言論可能不只是代表自己，也代表中共黨內其他自由派人士的想法。

另一篇文章似乎也有點代表中共黨內自由派人士的意味？這是前中國外交官，中國國際關係學會副會長，外交學院原黨委書記袁南生9月25日發表的『對新冠病毒大流行後中美關係的思考』，文章重點在講中國的國際處境。在指出中美關係回不去了的大前提下，強調“中美關係需要 維穩”，指出要防止戰略誤判，尤其要防止對美國的誤判，誤以為美國已衰落，誤以為全球抗疫戰役已提出以他國取代美國來承擔全球“領導責任這個歷史性任務”，誤以為中國在這次抗擊疫情的戰役中最先受到衝擊，最早走出疫情，是給中國帶來了與美國競爭霸權的歷史性機遇。

中美關係已經敗壞到如此地步，作者列出的現象卻在中國對外交往中比比皆是：“對話”變成了“對罵”，以為美國衰敗，中國已成為第二大經濟體，中國取代美國指日可待；鼓吹“必戰論”，“中美必有一戰”，“中日必有一戰”，中印、中越、中韓、中菲必有一戰等等。把輕言戰爭與愛國畫等號，煽動民意，民意綁架外交。

作者警告切不可“坐井觀天”，陶醉於世界第二大經濟體，其實，“1900年八國聯軍侵華時，中國GDP就已名列世界第二。”1927年軍閥混戰時期，“中國的國富居然列在全世界第三位，在德、日、法之上”，1949年，才下降至第四位。

袁南生說，“幾千年來，中國是世界上最有資格的第二大經濟體，中國先後三次名列第二，一次是明代以前，一次是近代史上被英國趕超，一次是現在這個時期。了解這些情況，有助於保持清醒的頭腦。”

怎麼辦？作者認為應該堅持鄧小平提出的韜光養晦，在他看來，“外交上的“韜光養晦”是指用謙遜的姿態與他國交往，而不是咄咄逼人，強人所難。有人認為韜光養晦就是“缺鈣”、軟弱，這完全是誤解。跟人打交道，把刀拿在手上，人家是什麼感覺？“

”打外交仗，不在於嗓門大，不在於是否亮劍，而在於是否在理“。” “中國外交應該‘強起來’，而不是單純地‘強硬起來’”。他表示。

 

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