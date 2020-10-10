中共五中全會前黨內有異聲

中共將於10月底召開19屆五中全會，在全面向左，戰狼文化浸淫下，深圳前市委書記厲有為發表『路在何方』，指出在中美衝突下中共最容易犯的是“左的錯誤”；而另一位前外交官，現供職於中國國際問題研究院的袁南生，則直指要警惕戰狼文化，別誤以為中國碰上了與美國競爭霸權的歷史性機遇。

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兩人的文章背景處處不離中美衝突，然而厲有為重在內部，重在經濟，袁南生則憂心中國的國際環境，強調切忌戰狼外交。

中共10月26至29日將召開19屆五中全會，預料會中將討論『十四五規畫』，為未來五年的經濟規畫定調。厲有為這篇題為『路在何方』的文章，9月21至22刊載於香港親北京的『文匯報』，從經濟角度談中國的前途。在民心不穩，中美衝突，尤其民企沒有安全感，生存陷於困境、公私合營的輿論再度興起的背景下，厲有為警告，“左的錯誤”對中國發展危害性最大。

關於混合所有制改革，厲有為指出有兩條路徑，一條是按市場經濟規律、民營和國有優勢互補；而另一種是政府主導，以行政手段為主配置資源，“給國有企業下指標，把優秀的民企吃掉”。現在中國正站在選擇的十字路口。

中國民營經濟生存艱難，安全感弱，厲有為指，國家大法只承認公共財產不可侵犯，“能否以法律確保私人和公共財產，都神聖不可侵犯？”厲有為還反問，要以階級鬥爭的方式，還是法律和行政手段的和平方式，解決不同利益訴求？

面對中美對抗的局面，厲有為說，有人指美國等待中國在外部壓力下犯錯，自己垮台，“我認為最容易犯的是左的錯誤”。

厲有為強調關鍵時刻最重要的是穩定民心，尤其是企業家的民心，“使他們覺得他們的人身安全和財產安全都得到政府法律的確實保障。”

厲有為的文章引起關注，『南華早報』引述分析稱，厲有為的言論可能不只是代表自己，也代表中共黨內其他自由派人士的想法。

另一篇文章似乎也有點代表中共黨內自由派人士的意味？這是前中國外交官，中國國際關係學會副會長，外交學院原黨委書記袁南生9月25日發表的『對新冠病毒大流行後中美關係的思考』，文章重點在講中國的國際處境。在指出中美關係回不去了的大前提下，強調“中美關係需要 維穩”，指出要防止戰略誤判，尤其要防止對美國的誤判，誤以為美國已衰落，誤以為全球抗疫戰役已提出以他國取代美國來承擔全球“領導責任這個歷史性任務”，誤以為中國在這次抗擊疫情的戰役中最先受到衝擊，最早走出疫情，是給中國帶來了與美國競爭霸權的歷史性機遇。

中美關係已經敗壞到如此地步，作者列出的現象卻在中國對外交往中比比皆是：“對話”變成了“對罵”，以為美國衰敗，中國已成為第二大經濟體，中國取代美國指日可待；鼓吹“必戰論”，“中美必有一戰”，“中日必有一戰”，中印、中越、中韓、中菲必有一戰等等。把輕言戰爭與愛國畫等號，煽動民意，民意綁架外交。

作者警告切不可“坐井觀天”，陶醉於世界第二大經濟體，其實，“1900年八國聯軍侵華時，中國GDP就已名列世界第二。”1927年軍閥混戰時期，“中國的國富居然列在全世界第三位，在德、日、法之上”，1949年，才下降至第四位。

袁南生說，“幾千年來，中國是世界上最有資格的第二大經濟體，中國先後三次名列第二，一次是明代以前，一次是近代史上被英國趕超，一次是現在這個時期。了解這些情況，有助於保持清醒的頭腦。”

怎麼辦？作者認為應該堅持鄧小平提出的韜光養晦，在他看來，“外交上的“韜光養晦”是指用謙遜的姿態與他國交往，而不是咄咄逼人，強人所難。有人認為韜光養晦就是“缺鈣”、軟弱，這完全是誤解。跟人打交道，把刀拿在手上，人家是什麼感覺？“

”打外交仗，不在於嗓門大，不在於是否亮劍，而在於是否在理“。” “中國外交應該‘強起來’，而不是單純地‘強硬起來’”。他表示。