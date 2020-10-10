因孟晚舟被囚 北京1月以來首次允許加拿大外交官視頻探視兩位加國公民

加拿大外交部周六宣布，加國自元月以來，領館人員首次獲許與兩名遭中國“任意拒押”的公民康明凱和斯帕弗會面。與此同時，加拿大總理特魯德感謝美國總統特朗普為營救兩名加拿大在押公民所付出的努力。

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特魯多周六與特朗普通話之後發表文告， “感謝特朗普總統和美國為要求中國立即釋放兩名被任意拒押的加國公民付出的努力”。但文告沒有列舉具體細節。

經過再三努力，加拿大駐北京大使鮑達民終於獲得中方批准於周五和周六視頻探視關在獄中的兩人。加拿大外交部表示，加拿大使領館一直向兩名公民和他們的家人提供服務，但不能提供具體細節。外交部表示，領館人員最後一次探望兩人分別是今年1月13日和1月14日。

華為財政首腦孟晚舟2018年12月1日在溫哥華機場過境時，加拿大警方應美方要求拘捕了孟晚舟，美國指控孟晚舟在知情的情況下，違背美國對伊禁令，涉嫌犯下金融欺詐。12月10日，在中國工作的加拿大前外交官康明凱和商業顧問斯帕弗被中方拘捕，一直拖到去年6月才以涉嫌間諜罪指控。康明凱與斯帕弗被抓，西方公認是加拿大拘捕孟晚舟後北京對加國的報復措施。

康明凱和斯帕弗在中國得到的待遇與孟晚舟在加國得到的有天壤之別。孟晚舟很快獲得假釋，住在溫哥華自家豪宅，可在市區自由出入，微笑滿面地出庭，有時還發出一兩個嚮往祖國的信號，而加拿大兩位公民被抓後長時間聲息全無。

孟晚舟案目前在加拿大進入引渡審訊階段，加拿大法官剛剛拒絕了孟晚舟律師要求提供美加有關其引渡的機密文件的要求，這被視為孟晚舟在力圖擺脫引渡美國的法律訴訟中再遭重挫。

孟晚舟應於10月26日重返法庭聽訊，據估計，該引渡案應於2021年4月見分曉。