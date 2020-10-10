特朗普染疫後白宮首場公開活動表示：“感覺很好”

美國總統特朗普周六在白宮陽台向支持者發表講話，表示他“感覺很好”。特朗普並表示，“病毒將要消失，並且正在消失”。這是確診感染新冠病毒的特朗普出院後首次出席公開活動，希望重新展開他的競選活動。

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據法新社報道，在特朗普宣布確診感染新冠病毒9天後，周六，特朗普自白宮陽台向數百支持者發表講話。這也是特朗普確診感染新型肺炎住院3天出院後，首次出席公開活動。特朗普在白宮陽台發表長約17分鐘的演說，以“法律與秩序”為主題。他最初戴上口罩在白宮陽台現身，其後除下口罩講話。數百人獲邀在南草坪出席這項活動。一些特朗普的支持者高喊：“再來4年”。

特朗普感謝支持者在他住院期間為他禱告，並強調美國將會擊敗可怕的“中國病毒”（China virus）。

他指出，美國正在生產強力藥物與療法，疫苗也會以創紀錄時間迅速問世；疫情雖在歐洲、加拿大等地有惡化趨勢，但病毒“將會消失，也正在消失中”。

在17分鐘演說中，特朗普還抨擊民主黨總統候選人拜登。他指控拜登背叛非裔及拉丁裔美國人，並批評民主黨在過去半世紀以來，將工作機會送給中國。

周六午間開始，很多人排隊等候進入白宮，不少人戴着為特朗普助選的“小紅帽”，很多人沒有戴口罩。

特朗普的競選陣營表示，特朗普周一到佛羅里達州出席競選集會後，周二及周三將分別到賓夕法尼亞州和艾奧瓦州出席活動。

特朗普此前在福克斯節目上說他已經“不用服藥了”，並透露更多對抗2019冠狀病毒疾病的細節。特朗普向節目主持人席格爾說：“現在我不用服藥了，我已經沒有吃藥了，大概是在8小時前停藥。”