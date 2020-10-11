五中全會月底開 “十四五”方向和習近平權力如何提升受關注

中國共產黨將在10月底召開19屆五中全會，根據中國官方的公布，會議將研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和二〇三五年遠景目標的建議。外界關注的另一個焦點是習近平的權利在這個會議上能夠進一步得到提升。

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根據公布， 中共第19屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）將於26至29日在北京召開。《黨章》規定，中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行一次。中央政治局向中央委員會全體會議報告工作，接受監督。根據公布，五中全會的主要議程是：中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和二〇三五年遠景目標的建議。

對於十四五計畫的制定方向，港媒南華早報引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘說，中國在經濟、外交和工業發展等領域都遭遇逆風，正面臨1976年毛澤東過世後最不確定的國際環境，中國一方面要訂出長期發展的策略，但若訂得太細，則戰略又有大幅調整的風險。

中國人民大學財金學院副院長趙錫軍指出，未來5年，中國將以經濟“雙循環”因應中美衝突和全球不確定，這意味着國內經濟優先，力求在嚴重受制於美方的產品領域內跟上步伐。趙錫軍表示，中國接下來也會深化與多邊組織、特別是美國想疏遠的組織的合作關係。

中央社報道，有分析人士指出，會議中最重要的事，就是審議“中共中央委員會工作條例”。據報導，此條例中將載入“維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導”內容。

分析人士認為，根據中共家規，條例的效力不及黨章。講究“以法治國”的習近平，若要確立“主席終身制”，就應該要修改黨章，甚至回到黨主席制。這次修條例而不修黨章，或許反映出他在黨內不同聲音的壓力中“退而求其次”。

2016年10月，習近平在中共18屆6中全會中取得了“核心”的地位；2018年3月，13屆全國人大第一次會議通過憲法修正案，取消國家主席和副主席任期限制。