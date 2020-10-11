孫中山策畫辛亥革命所在地香港紅樓雙十當日“生人勿近”

孫中山當年在香港紅樓與革命同志共商推翻滿清王朝，位於青山的紅樓遂一直成為紀念雙十的歷史古跡，雖然紅樓在2016年底轉售一名大陸商人，原址亦成為屯門中山公園，但公園內的孫中山紀念碑廣場，成為每年紀念雙十的場地，然而今年雙十卻出現警方嚴密封鎖，禁止任何人進行紀念活動，更嚴禁出現“青天白日滿地紅”的所謂“台灣旗”。

廣告 繼續瀏覽後續

在國安法生效後的首個雙十節，港府出動警察和保安嚴防慶祝活動，過去每年都會舉行升旗禮的屯門中山公園的孫中山紀念碑廣場，今年入口被封鎖無法舉行儀式，有巿民嘗試內進，被在場保安阻撓，更一度爆發衝突。元朗區議會副主席麥業成10日早11時許，聯同巿民於公園空地透過手機收看台灣舉行的中華民國國慶大會，並同唱《中華民眾頌》、《梅花》等歌曲。公園外有至少4輛警車駐守，網上觀禮期間約20名的便衣警員在旁視察，又於出口截查離開的巿民。

據立場新聞報導，早上10時許，有少量市民到場觀禮前才發現未能內進。其後有保安員解開封條，約數名巿民打算入內前往孫中山紀念碑，但隨即被保安阻撓，有自稱業主代表的人士指，該處屬私人地方，要求巿民離開，有巿民則堅稱該處有部分屬於官地，嘗試突破保安防線，其間保安一度拉扯巿民，雙方發生肢體衝突。

過去20多年每年都參與青山紅樓（今中山公園）升旗儀式、今年60多歲的宋先生慨嘆政府竟然容不下巿民表達心聲，更一度哽咽“歷史紀錄了孫中山先生在這裡策畫辛亥革命，哪怕今日時移世易，但歷史是改變不了的”，“我們不是造反，我們想維持我們的思想自由，難道我們紀念歷史有錯嗎？”他期望該址業主及政府能尊重歷史及巿民聲音，容許他們日後繼續舉辦雙十升旗禮。

屯門區議員麥業成透露，紅樓及紀念碑廣場數年前被人收購，今年或應警方要求，封鎖入口不讓巿民進內。對未能於現場廣場升旗，他感到失望及可悲，批評當局以“軍管手段”威嚇巿民。他又指，今年是首次網上觀升旗禮，由於知道有警方布防，沒有呼籲市民參與。他表示孫中山策動辛亥革命是要推翻帝制，讓民眾免受勞役，而現今政府卻相反，意圖勞役巿民，才會對雙十慶祝活動如此敏感。