中國大幅強化全球窮國第一大債主地位

世界銀行周一指出，中國最近幾年遠超日本，大幅強化了全球窮國第一大債權國的地位，但世界銀行批評中國沒有積極投入暫停窮國償還債務進程。

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世界銀行指出，中國在22國集團擁有的債權總額所佔比重已從2013年的45%達致2019年年底的63%。在同一階段，全球第二大債權國日本擁有的比率不變，繼續維持在15%。

今年春天，二十國集團決定暫停窮國償還債務服務，以減輕遭新冠病毒侵襲後經濟陷於困難的窮困國家，這一暫停償還債務5月1日正式啟動，為期一年。

但是，國際貨幣基金組織，世界銀行以及七國集團要求延長這一階段。世界銀行對私人債主以及對一些國家只部分投入這一進程感到遺憾。世界銀行強調，一些最大的債權國，比如中國，一直沒有真正投入到暫停窮國償還債務的進程中來。

九月底，七國集團財長同意繼續延長暫停償還窮國債務，但七國集團同時鼓勵所有債權國都應公正地參與這一進程。根據世界銀行，一些國家不同意再延長一年，但最後或有可能達成一個延長半年的妥協。

七國集團“非常”遺憾一些國家採取措施以避免加入暫停窮國還債進程，有意把屬於國家的公共機構的對外貸款劃入“商業貸款”。七國集團在這裡不點名指的是中國。中國發展銀行被北京當局定性“商業銀行”，以避免納入暫停償還債務框架。