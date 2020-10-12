新冠疫情：發現12例新感染後 青島篩查600萬居民

在發現了12例新冠感染新病例之後，中國周一在東部沿海城市青島進行大規模的檢測活動。

在與第二波新冠疫情的鬥爭中，中國政府什麼都不放過。截至今天（10月12日），青島至少有600萬人接受了新冠病毒的檢測。此次檢驗活動是在剛剛過去的周末發現三例無癥狀新冠病例之後進行的。而且在今天早晨，衛生當局又報告發現12例新病例，病毒感染也與青島的一家醫院有關。

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據本台駐京記者拉加德的報道；隨着每一次新冠病源的發現，中國衛生部門都會對民眾進行大規模測試。

自昨天晚上以來，派出的醫療人員和物資補給已經陸續抵達山東省各地，進行為期三天的大範圍新冠檢測。今天一早醫務人員的白色工作服已經在青島街頭出現。

住在青島新西海區的一位上班族告訴法廣 :“測試站位就在住家附近，全天開放隨時可去，這樣可以避免人員聚集” 。青島當局並未放鬆警惕：公交上，餐館和購物中心裡，都要求戴口罩，衛生二維掃碼隨處可見。

青島的一家肺部專科醫院對其他病症患者進行住院前檢查時，發現了第一批新冠感染病例，該醫院曾收治國外旅遊者。

居住青島市南區的一位英語老師表示並不擔心，她說“測試今天早上8點開始。人們隨時關注手機應用程序警報的更新。目前一切正常，開始工作了。微博網絡上有的人誇大其詞。我知道，青島將有數百萬人進行新冠測試。這能使人感到放心，因為這些措施是即刻有效的。 ”

周一早上，據衛生部門的報告，新發現的感染病例中，有一名出租車司機。一半病例無癥狀，且都與同一家醫院有關。