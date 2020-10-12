美對台重大軍售 多款尖端武器系統送達國會批准

2016年4月14日，美國軍方在菲律賓北部塔拉克的卡帕斯與名為“ Balikatan”的菲律賓部隊進行軍事演習期間，發射高機動火炮火箭系統海馬斯（HIMARS）。

路透社周一引述五個不同來源消息稱，白宮加速推動對台軍售，已將三項對台重大軍售計畫送請國會批准。包括可有效打擊中國東南沿海距台500公里以內目標的海馬斯火箭系統 ;極其敏感的戰機可在大陸防空系統外發射的遠程空對地導彈等。台灣軍事遏阻對岸冒犯能力將大為提升。

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路透社引據匿名人士稱，三項軍售包括，洛克希德.馬丁公司製造的被稱為“高機動性火箭炮系統(HIMARS)”，亦稱海馬斯車載多管火箭發射裝置。波音公司生產的被稱為AGM-84/K SLAM-ER遠程空對地導彈，以及可將圖像和數據實時從飛機傳給地面站的F-16戰鬥機外掛感應吊艙。

根據專家，海馬斯車載多管火箭發射系統可有效打擊中國東南海距離台灣500公里內的軍事集結地區、軍事基地與機場。

送往國會批准最敏感的武器是AGM-84H/K SLAM-ER遠程空對地導彈，可由台灣現有的戰機掛載，可在中國大陸防空系統範圍之外發射，攻擊大陸內地或海上目標，包括試圖通過台灣海峽的軍艦。據指這一導彈是由代號AGM-84的空射型魚叉導彈改良，SLAM-ER意為增程型距外陸上攻擊導彈，射程可達270公里。

專家指該款導彈才是台灣落實“非對稱戰略”真正需要的武器。

路透社9月16日曾披露這筆美對台軍售，還應包括阻遏兩棲登陸的配套武器，包括大型尖端的無人機、陸基魚叉反艦導彈和水雷，預計也將很快會送達美國國會批准。

路透社預估美國三項對台重大軍售將激起北京憤怒。