美國會再收到對台軍售案通知包括大型軍用無人機

路透社消息，熟知情況的5名消息人士周二透露，目前正推動出售台灣先進武器案的美國白宮，周二通知美國國會將售台MQ-9無人機和波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦導彈。

廣告 繼續瀏覽後續

MQ-9無人機是通用原子航空系統公司為美國空軍開發的大型無人機。

在特朗普政府藉著重新詮釋導彈技術管制協定（MTCR），推動出售更多無人機給更多國家以來，售台MQ-9無人機是特朗普政府首個通知國會的MQ-9無人機軍售案。

路透社9月間曾報導，在特朗普政府對中國加大施壓情況下，目前有多達7個重大的武器系統已進入對台灣出口的程序。

路透社此前引述5名消息人士的話報導，白宮近日已針對其中3個武器系統向國會發出軍售通知，以待國會通過。 這3個武器系統分別是洛克希德馬丁公司生產的“高機動性多管火箭系統”、波音公司生產的“增程型距外陸攻導彈”，以及裝置在F－16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。 上述消息人士還表示，其他4個武器系統的外售通知尚未送到國會，但也為時不久，包括足以嚇阻兩棲登陸的大型精密無人機、岸置魚叉（Harpoon）反艦導彈以及水雷。