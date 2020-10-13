習近平去深圳之前訪潮州 再提“自力更生”

習近平明天10月14日將在深圳出席深圳特區建立40周年大會。習近平到深圳之前先參觀訪問了潮州。他在潮州提出，企業要走更高水平的“自力更生”之路 。

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中國官媒消息，習近平前往深圳之前，順道在廣東考察。中國政府網10月13日貼出標題“習近平談新形勢下自力更生之路”的報道說，12日下午，習近平總書記來到潮州三環（集團）股份有限公司。走進公司展廳、實驗室和生產車間，察看特色產品，了解企業核心技術攻關等情況。他說，“企業要發展，產業要升級，經濟要高質量發展，都要靠自主創新。現在我們正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路”。

大陸澎湃新聞發社評表示，走什麼樣的自力更生道路，是一個需要澄清的重大認知問題。“總書記的講話指明了方向”。

習近平將於周三出席深圳經濟特區成立40周年大會。目前深圳的GDP已超過香港。港版國安法實施後，香港進一步失去司法獨立和自由空間，美國也取消了對香港的特殊待遇。深圳能否取代香港國際金融中心的地位，備受關注。

據法廣香港特約記者麥燕庭13日的報道，已率團到深圳的香港行政長官林鄭月娥，接受當地傳媒訪問時表示，對於深圳本地生產總值(GDP)已超越香港，她表明不介意，並期望北京的中央政府繼續給予深圳先行先試的政策，令深港合作可以有新發展。