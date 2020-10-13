蓬佩奧指中國、俄羅斯試圖透過智庫影響美國外交政策

美國國務卿蓬佩奧周二指責中國、俄羅斯等外國政府，試圖透過智庫影響美國外交政策。蓬佩奧宣布，未來與美國國務院來往的智庫，都必須公開披露外國政府資助的訊息。

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法新社援引蓬佩奧在一份聲明中表示，美國認識到一些外國政府，如中國及俄羅斯，試圖透過智庫，外部專家及遊說人士影響美國的外交政策。蓬佩奧強調，智庫在外交事務所扮演的特殊角色，使外國資助透明化更為重要。

美國行政部門近來大舉打擊中共影響力活動，先後將9家中國官媒及管理美國國內孔子學院的“孔子學院美國中心”（Confucius Institute U.S. Center），列為“外國代表機構”，要求披露人事及房產相關資訊。目前美國政府進一步對智庫採取行動。

蓬佩奧發聲明表示，國務院與學術界、智庫及諸多致力促進美國利益等外部外交事務專家，都維持緊密聯繫，也歡迎各種不同看法。

不過，蓬佩奧表示：“為了保護公民社會機構的完整性，我們在此要求與國務院往來的智庫及其他外交政策組織，在網站顯著位置披露來自外國政府的資金，包括國有或國營附屬機構提供的資金。

蓬佩奧強調，以上資訊披露並非規定，但國務院人員在決定是否及如何與相關組織來往時，會注意他們是否有做類似披露，以及所披露的資金來源。

《紐約時報》2014年曾報導，近年來華盛頓有10多個研究單位，收取外國政府高達數千萬美元資金，他們推促美國官員施行與其資助政府關心事務相關的政策。這類資助活動讓原先穩重保守的智庫，搖身成外國政府在華盛頓有力的遊說工具。 《紐時》指出，相關金援主要來自歐洲、中東及亞洲，並特別點名“布魯金斯研究所”（Brookings Institution）、“戰略與國際研究中心”（CSIS）及“大西洋理事會”（Atlantic Council）等頗具影響力華盛頓智庫，收取不少外國資助。