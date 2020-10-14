深圳特區40年 習近平促安全開放

今年是深圳經濟特區建立40周年。中國國家主席習近平周三在慶祝大會上表示，要銳意開拓全面擴大開放，與時俱進全面深化改革；但越是開放越要重視安全，統籌好發展和安全兩件大事，增強自身競爭能力、開放監管能力、風險防控能力。

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據路透社今天報道稱，習近平稱中國要全面擴大開放深化改革，但越開放越要重視安全。據習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上並稱，當今世界正經歷百年未有之大變局，世界進入動蕩變革期，世界經濟面臨諸多複雜挑戰，但決不能被逆風和回頭浪所阻，要堅定不移全面擴大開放，推動構建開放型世界經濟。

習近平說, “當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速演進，經濟全球化遭遇逆流，保護主義、單邊主義上升，世界經濟低迷，國際貿易和投資大幅萎縮，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都在發生深刻調整，世界進入動蕩變革期。”

而中國經濟正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關區，實現高質量發展還有很多短板弱項，經濟特區發展也面臨一些困難和挑戰，因此要堅持改革不停頓、開放不止步，在更高起點上推動改革開放，推動經濟特區工作開創新局面。

“要全面深化改革，當前改革到了新的歷史關頭，很多都是前所未有的新問題，推動改革的複雜程度、艱巨程度、敏感程度不亞於40年前，”習近平稱，必須以更大的政治勇氣和智慧，堅持摸着石頭過河和加強頂層設計相結合，深化重要領域和關鍵環節改革，更加註重改革的系統性整體性和協同性。

據據該報道, 習近平10月12日赴廣東考察調研，他先後去了潮州和汕頭，今日在深圳出席慶祝大會。他在潮州時稱，企業要發展，產業要升級，經濟要高質量發展，都要靠自主創新。現在正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路。

是次慶祝大會在前海國際會議中心舉行，這裡未來也將成為粵港澳大灣區的城市會客廳。

深圳作為中國改革開放的試驗田，一開始就被認為肩負着改革探路的歷史使命。鄧小平於1984年首次來深圳視察後題詞：“深圳的發展和經驗證明，我們建立經濟特區的政策是正確的。”

國務院日前公布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》，明確在中央改革頂層設計和戰略部署下，賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，預示着深圳改革開放的再出發。實施方案並提出，支持深圳開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作；擴大金融業等對外開放，推進人民幣國際化方面先行先試。