習近平講話期間多次咳嗽 回顧深圳發展史不點名提其父作用

中國國家主席習近平10月14日在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表講話，並表示中共黨中央對深圳改革開放、創新發展寄予厚望。

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根據中國官媒央視的直播畫面顯示，習近平在大會上的講話長約52分鐘。但在倒數7分多鐘時，習近平突然多次咳嗽，持續時間甚久，引起台下不少與會者注意，央視為此連忙切入會場畫面。但剩下的時間內，習近平的咳嗽並未緩解，且頻頻喝水。

據悉，習近平這篇致詞全文近6300字，圍繞回顧過去深圳四十年的成就，並提出深圳未來的發展方向，與期許其永保“闖”、“創”、“干”的精神與作風。他在致詞進行到第44分鐘時，突然一陣咳嗽，引起台下出席貴賓的注目關切。接著在後續剩下的幾分鐘內，習仍不斷咳嗽，並頻頻停頓喝水。央視全程直播這場慶祝大會，發現習近平咳嗽時立即切換畫面，直到快結束時才回到習的主畫面。

習近平在演講開場時回顧特區成立的歷史，還提到當年時任廣東省委書記習仲勳向鄧小平建議推進改革開放的歷史背景。他在大會上說：“1979年4月，廣東省委負責人向中央領導同志提出興辦出口加工區，推進改革開放的建議，鄧小平明確指出，還是叫特區好，中央可以給些政策，你們自己去搞，殺出一條血路來。”據中國官方歷史記載，1979年4月，在中共十一屆三中全會閉幕後三個多月後，廣東省委第一書記習仲勳代表廣東省委，在中央工作會議上向中央“要政策”。

此外，習近平在發言時提出10個“必須”，強調經濟特區不只要辦下去，要辦得更好、水平更高，強調要提高法治思維、發揮深圳科技的優勢，讓城市發展更聰明和有智慧。他說，“廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，深圳是中國特色社會主義在一張白紙上的精彩演繹，也是改革開放後黨和人民一手締造的嶄新城市。深圳廣大幹部群眾披荊斬棘、埋頭苦幹，用40年時間走過了國外一些國際化大都市上百年走完的歷程。”

習近平稱，改革之路無平坦之路，再要推動全面深化改革，不亞於40年前，要有更大的政治勇氣和智慧，加強摸著石頭過河和加強頂層設計，又認為人才是第一資源，創新第一動力，要聚天下英才而用之。他強調，“必須全面準確貫徹‘一國兩制’基本方針，促進內地港澳相互融合發展等”。據了解，會議得到了副總理韓正、劉鶴、中央辦公廳主任丁薛祥、三名政協副主席董建華、梁振英及夏寶龍，以及港澳兩地行政長官等三地官員地出席。