有消息透露華為正在與神州數碼和其他競購方就部分出售其榮耀智能手機業務進行洽談，該交易的金額可能多達250億元人民幣(37億美元)。據知情人士稱，面對美國的制裁，陷入困境的華為正在重新調整其業務重點，將專註於高端華為手機，而非榮耀品牌手機。榮耀手機的定位是年輕人群體和價格敏感型消費者。

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據路透社報道稱，華為洽談出售榮耀智能手機業務的部分資產。據知情人士稱，面對美國的制裁，陷入困境的華為正在重新調整其業務重點，將專註於高端華為手機，而非榮耀品牌手機。榮耀手機的定位是年輕人群體和價格敏感型消費者。

兩位消息人士說，出售的資產尚未最終確定，但其中可能包括榮耀品牌，研發部門以及相關供應鏈管理業務。一位消息人士表示，交易可能為全現金出售，最終金額或許會縮水，價值在150-250億元人民幣之間。消息人士稱，榮耀手機的主要經銷商神州數碼在競購中居領先地位，但其他潛在買家還包括中國電子廠商TCL以及智能手機生產商小米集團1810.HK。消息人士拒絕透露身份，因為談判仍屬保密。

華為及TCL不予置評，神州數碼和小米沒有回應置評請求。

華為在2013年創建榮耀手機品牌，但品牌大部分營運獨立於母公司之外。

天風國際證券的分析師郭明錤日前指出，若華為出售榮耀智能手機業務，對榮耀品牌、其供應商和中國電子業是多贏局面。據郭明錤上周在一篇研究報告中指出，“若榮耀自華為獨立出來，在採購零組件上將不受美國的華為禁令限制，這將有助於榮耀手機業務與供應商發展。”

美國政府去年採取行動，阻止多數美國企業與華為的業務往來，稱華為受中國政府指揮。華為始終否認對國家安全構成風險。今年5月，美國政府宣布新規定，目的是限制華為採購用於5G網絡設備及智能手機的重要芯片。

據路透社說，“榮耀”品牌通過自己的網站和第三方零售商在線銷售手機，在中國低端手機市場上與小米、Oppo和Vivo競爭。其手機還銷往東南亞和歐洲。根據市場研究公司Canalys的估計，在華為今年第二季度銷售的5,580萬部智能手機中，榮耀品牌佔1,460萬部或26%。