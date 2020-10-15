鄧炳強指港警合謀綁架12港人是含血噴人 但拒回應警方有否監察偷渡行動

15.10 台灣人日前為香港「12子」發聲，警務處長鄧炳強(小圖)否認有參與令12人送中

12名港人涉嫌企圖偷渡到台灣途中被大陸拘捕一事，遭香港傳媒引用飛行服務隊紀錄揭發，警方全程監視12人偷渡行動，反駁警方謊稱對事件「不知情、沒參與」的說法，更有評論據此質疑香港警方不阻止12人的偷渡，效果等於與中國公安「串謀綁架」12人，警務處長鄧炳強昨公開否認「綁架」之說，但拒絕透露有否利用飛行服務隊監察12人的偷渡行動，更不回應有否撒謊以致影響警隊公信力。

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質疑警方合謀把12名偷渡港人「送中」的，有不少評論員，但警務處長鄧炳強昨(14日)天會見記者時，只點名前香港眾志秘書長黃之鋒，稱他指控警方串謀綁架12名港人到中國內地是「含血噴人」，是虛假指控，他形容，12人是自行安排逃走，「與人無關」。

記者曾以不同方法多次查問警方是否有使用飛行服務隊監察12人的偷渡行動，包括曝光的飛行服務隊飛行紀錄是否虛假？飛行服務隊是否巧合地在12人被截獲的上空出現？鄧炳強只是重申，警方經常與不同人士合作，不會公開行動細節，否則會令罪犯有機可乘。

至於警方和鄧炳強均曾表示，警方對12人之事不知情、沒參與，曝光數據顯示警方在廣東海警公布8月底公布23日截獲12名港人之前已知情，這種撒謊行動會否影響市民對警隊的公信力，鄧炳強重申，他是當日早上從傳媒得知事件。

九龍城區議會開先河拒與鄧炳強會晤 港府表遺憾

鄧炳強昨天主動召開記者會，原意是批評九龍城區議會取消他今天到區議會會議解說治安的議程，他質疑，區議員不敢讓他出席會議，是否怕聽到真話，對區議員不利。

事緣九龍城14名民主派區議員聯署信件，要求剔除會面議程，稱警方和港府過去不尊重各區區議會，認為是次以「交流」之名到區議會，是「一場低級、自說自話、充滿偽善與謊言的政治樣板戲」，而由於聯署的區議員超過該區全體議員的一半，主席蕭亮聲決定按議員要求取消今日會面。

鄧炳強回應事件時稱，區議員拒絕他到議會的理由不合理，只是「借口」，他強調自己是「有問必答」，「可能我的答案不是他們想聽」，反問有關區議員是否擔心他的正義及真話，道破一班區議員的謊言，所以取消會面。他認為，區議員懼怕與他對話，有負市民所託，令市民失望。

九龍城區議會主席蕭亮聲反駁指，鄧炳強或警務處其他代表以往出席區議會會議時，對議員提問只是不切實際地「游花園」，並非直接回應，相信公眾可以自行評價鄧炳強是否「有問必答」，認為毋須浪費議會寶貴時間。

該區民主派區議員亦發表聲明回應鄧炳強的說法，指從不懼怕與任何級別官員會面，但希望避免鄧炳強於會上自說自話。區議員又指，過去提交多項涉及警隊的議程，包括建議否決警隊加薪、譴責警察不依警隊條例等，警方都拒絕派員出席或拉隊離場，希望雙方是有意義的交流，而不是籠統的會面。

民政事務局亦就區議會剔除議程表示不滿和遺憾，認為九龍城區議會「企圖關上與政府部門交流、溝通和合作的大門」，呼籲區議員和平理性、相互尊重。

本屆區議會由民主派主導，與港府關係日見緊張，日前首次出現區議會驅逐與會警方代表離場，今次九龍城區議會剔除會面議程，亦是以往聞所未聞。