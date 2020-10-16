中國駐加大使警告加拿大不要接納香港民主抗議人士

中國駐加拿大大使叢培武周四警告加拿大不要向香港民主抗議人士提供庇護, 並稱這樣做會危害在香港的加拿大公民和商界人士安全，引發加方外交強烈回應“不可接受”如此言論。

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叢培武是在周四舉行的一場中加建交50周年線上新聞發布會上做此番表述的。在談到加拿大向一對曾參與去年反送中示威運動的香港夫婦提供庇護時，他說，“我們敦促加拿大政府不要對這些香港暴力罪犯提供所謂的政治庇護，因為這是對中國內政的干涉，只會使這些暴力罪犯更猖狂。”

他同時警告，如果加方真的關心香港的繁榮穩定，真的關心在港30萬加拿大公民的健康安全，並希望保護大量在香港經營的加拿大公司，那麼就應支持中國在香港打擊這些暴力犯罪的努力。

叢培武的講話立即激起加拿大外交的回應，加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）說，他認為中國大使的言論“完全不可接受並令人不安”，這表明兩國之間的緊張關係日趨嚴重。

商鵬飛表示 “我已要求我的部門與大使接洽，以闡明加拿大永遠站在保護人權和保護在世界各地加拿大人權利一邊的立場”。

中加關係自2018年底加拿大應美國要求逮捕華為財務總孟晚舟以來嚴重惡化。目前華為正試圖取消加方司法部門向美國孟晚舟引渡程序。在孟晚舟被捕之後，中國拘捕了兩名加拿大人，前外交官康明凱和商人斯帕弗，加拿大領館一直試圖看望兩人，但都被中方局拒絕。先前有報道說，兩名加拿大人的景況令人擔憂：被關在全天亮着燈的牢房裡，而康明凱的眼鏡也被沒收了。