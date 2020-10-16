台灣報2016年至今仍有48台人在中國失聯

台灣大陸委員會發言人邱垂正今天表示，2016年至2019年，赴陸失聯台人仍有48件案還未能確認行蹤，部分可能是未能與陳情人取得聯繫，目前這些案件正在逐一盤點。 中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚聲稱，這與事實“嚴重不符”，在陸方協助下，其中很多人已與家人取得聯繫或返台。

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據中央社報道稱，台灣陸委會指台人赴陸2016年至今仍48失聯。消息說，台灣大陸委員會發言人邱垂正15日表示，2016年至2019年，赴陸失聯台人仍有48件還未能確認行蹤。

中共官媒央視近期炒作“台諜案”，邱垂正今天在陸委會例行記者會，面對媒體提問時表示，中共接二連三對從事兩岸交流人士，以所謂“破獲間諜”名義，濫捕並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流。據邱垂正表示，陸委會譴責北京當局，企圖干擾台灣社會，恫嚇台灣人民的粗劣行徑，並嚴正警告對岸，應立即停止這種惡劣操作，同時提醒民眾，參與兩岸交流將出現潛在風險。

媒體詢及海峽交流基金會去年曾公布數據，指自2016年5月20日以來，海基會共受理149件國人在陸失聯陳情案，其中有67件至今無法取得具體行蹤訊息。

據該報道，邱垂正對此說明，目前這些案件正在逐一盤點，其中101件已確認台灣民眾行蹤，有些人已返台，或已知其關押處所及案件進度；另外還有48件則還未能確認，有可能是失聯或未能與陳情人取得聯繫，現有的案件是如此。

至於遭對岸指控為“台諜”的李孟居等人，邱垂正也表示，陸委會將保護個案的安全跟尊重家屬意願，儘力提供協助。

據中央社今天報道說，針對陸委會昨天表示，2016年起有149件台人在陸失聯陳情案，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚聲稱，這與事實“嚴重不符”，在陸方協助下，其中很多人已與家人取得聯繫或返台。朱鳳蓮並宣稱，由於“民進黨當局”拒不承認“九二共識”，破壞兩岸共同政治基礎，導致國台辦與陸委會、大陸海峽兩岸關係協會與台灣海峽交流基金會聯繫溝通機制停擺至今。

據朱鳳蓮又說，“陸委會所謂149例台胞在大陸失蹤的說法與事實嚴重不符，完全是惡意炒作”。事實上，在大陸有關方面“協助”下，“很多所謂失聯台胞已經與家人取得聯繫或返回台灣”。