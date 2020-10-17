塞浦路斯廢止黃金護照 國會議長下台 中國富豪出走一條路或斷

塞浦路斯日前宣布，將於11月1日起停止“黃金護照”（Golden Passport）的投資移民計畫，預料將斷送中國權貴的移民之路。據該國內政部和財政部曾在推特上發表聲明，稱現行的投資移民計畫“存在弱點”並有“濫用”現象。消息指出，塞浦路斯國會議長西盧里斯（Demetris Syllouris）已宣布將於19日辭職。由半島電視台報道的調查文件曾稱他涉嫌利用投資移民計畫向罪犯出售護照。

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據光華網今天引述消息報道說，塞浦路斯廢黃金護照，中國權貴移民路斷。該報道引述半島電視台8月份發布題為“塞浦路斯文件”（Cyprus Papers）的調查，指近500名中國富商近年以投資方式獲得塞浦路斯護照，其中包括亞洲女首富、碧桂園的楊惠妍，以及多名人大代表、政協委員和國企華潤電力總裁唐勇等人。半島電視台還稱，在2017到2019年間，塞浦路斯對全球70多國的申請者批准發放了1400本“黃金護照”，其中不乏罪犯，申請者以俄羅斯、中國、烏克蘭等國家的高風險人士最多。

該報道稱，在該投資移民計畫中，中國公民是為數第二多的客戶。但依中國法律，這些政協委員、人大代表和國企幹部理應喪失中國籍和政治職務。

塞浦路斯2013年推出的“黃金護照”移民計畫，只要投資250萬歐元（約1215萬令吉），6個月內就可以成為公民，且不用坐移民監。由於塞浦路斯是歐盟成員國，擁有該國國籍等於享有歐盟27國居住、遷徙與工作等權益。

申請塞浦路斯護照除了要滿足在當地的投資條件外，還要求沒有犯罪記錄。但消息顯示，來自中國的商人張克強曾因股權交易而被判刑；另一名商人李家東曾因洗錢超過1億美元遭到美國制裁。但他們二人都獲得了塞浦路斯的“黃金護照”。