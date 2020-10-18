官方說青島本土疫情源頭找到了 外國進口鱈魚

國山東省青島市日前出現本土疫情，中國17日晚間表示，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上驗出活病毒，這是國際上首次在冷凍食品供應鏈外包裝上分離到新冠肺炎病毒。消息沒有確指進口鱈魚來自哪一些國家。

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據中央社今天報道說，中國17日晚間表示，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上驗出新冠肺炎活病毒。中國疾病預防控制中心17日稍晚在官網表示，對青島疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測分離到活病毒。據中國疫控中心表示，這是國際上首次在冷鏈食品（冷凍冷藏供應鏈）外包裝上分離到COVID-19活病毒，證實在冷鏈運輸特殊條件下，COVID-19可以在物品外包裝上存活較長時間，冷鏈食品可能為病毒帶來遠距跨境輸入的可能。

據中國疾控中心警告，且在特定條件下，活病毒可能直接感染無有效防範的接觸者，其中，冷鏈食品從業人員是最高危險群。

目前依中國官方報告，青島的本土感染已降為零。中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，17日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，均為境外移入病例，分別為上海5例，廣東4例，陝西2例，天津1例，四川1例。

17日上海新增境外移入疑似病例1例。中國大陸境外移入現有確診病例239例，現有疑似病例4例。累計確診病例3110例，累計治癒出院病例2871例，無死亡病例。

據中央社，截至10月17日24時，中國大陸現有確診病例252例，累計治癒出院病例8萬786例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5672例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者84萬5231人，尚在醫學觀察的密切接觸者8265人。此外，香港特別行政區累計確診5237例，其中出院4963例，死亡105例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。