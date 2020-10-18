新西蘭大選定局 中國關心連任政府政策走向

新西蘭大選執政黨工黨獲得壓倒性勝利，成為1996年以來新西蘭首次獲得議會議席過半的政黨，有望單獨組閣。和新西蘭經貿合作密切的中國，傳統關係密切的美國等亞太國家仍在關注新西蘭的新政府成立及宣布新政策等隨後動作。據新西蘭媒體稱，這一過程可能要持續數周。在中美摩擦加劇和新冠疫情等複雜的國際和地區經濟形勢下，中國關注這次選舉後兩國的合作前景。

廣告 繼續瀏覽後續

據BBC報道稱，新西蘭大選執政黨大勝，中國關注新政府政策走向。新西蘭大選執政黨工黨獲得壓倒性勝利。在中國同西方發達國家關係中，中新關係曾創造了多項第一。中國是新西蘭最大的貿易夥伴，在經貿、社會、教育、文化等方面關係密切。但在中美摩擦加劇和新冠疫情等複雜的國際和地區經濟形勢下，中國也關注這次選舉後兩國的合作前景。

在工黨取得勝利後，總理阿德恩對其支持者表示這是近50年以來工黨獲得的最大支持。 她還說不會辜負選民的支持，並承諾工黨將為所有的新西蘭人服務。自新西蘭於1996年採用混合比例選舉制進行投票以來，還沒有任何一個政黨曾獲議席過半。

這次工黨在大選中獲得的壓倒性勝利或許與阿德恩總理的個人魅力不無關係。在阿德恩執政期間，新西蘭經歷了恐襲、火山噴發等重大事件，及當前的新冠疫情。而阿德恩在處理這些問題的手法上都獲得了國內民眾的好評，特別在新冠疫情上，新西蘭是全球少數防疫措施最得力、死亡人數最少的國家之一。與其他國家相比，這個擁有500萬居民的新西蘭疫情防控比較成功，只有約1800人感染，25人死亡。

該報道說，阿德恩承諾將出台更多治理氣候變化政策、增加對弱勢學校撥款以及向高薪者征更高稅等。