鍾南山推捧板藍根後 公司澄清：後續還需進一步相關工作

因中國工程院院士鍾南山日前表示，“白雲山復方板藍根對新冠病毒有效”的發言，白雲山公司一炮走紅，其股價 快速上漲。對此，白雲山10月18日發布澄清公告稱，相關結論只是針對公司合營企業白雲山和黃公司復方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，相關工作尚存在一定的不確定性。

廣告 繼續瀏覽後續

10月13日，鍾南山在白雲山板藍根澳門轉化研討會上宣傳，研究團隊與廣藥集團合作對旗下10個企業的16個已上市中成藥開展了抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現了白雲山復方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。此言一出，板藍根再次成為了網紅，被人們哄搶，多地“洛陽紙貴，一藥難求”。據悉，廣藥白雲山天貓旗艦店顯示產品當下已經下架，客服表示上貨時間尚不確定；京東大藥房亦顯示沒有“無貨”，另有消息稱多個城市線下藥房出現斷貨情況。在該消息的刺激下，白雲山A股和H股價近日均有大幅拉升，A股盤中觸及漲停，H股更是一度漲超13%，兩股市值合計暴漲約100億元。

根據白雲山方面星期日發布的澄清公告，鍾南山團隊“白雲山復方板藍根對新冠病毒有效”的判斷只是產品開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，相關工作尚存在一定的不確定性。公告還稱，“復方板藍根顆粒的銷售預計不會對本公司的經營業績構成重大影響”。對此，業內人士表示，一個藥物能應用於臨床治療，要經歷三個階段：體外實驗、動物實驗、人體臨床試驗。這意味着，體外實驗結果有效只是基礎環節，後續的工作仍存在諸多挑戰。此前，中國國家衛生健康委醫政醫管局副局長焦雅輝也指出，“現在一些藥物有效是在實驗室在體外細胞做出來的結果，距離臨床效果之間還有很長一段路要走。”

事實上，自新冠疫情在今年年初爆發以來，這已經不是第一次有中國權威媒體或專家發表，某產品對抗擊新冠病毒有效，而導致民間對其瘋搶的事件了。疫情初期，官媒新華社曾於1月31日報導指， 上海藥物所、武漢病毒所聯合發現中成藥雙黃連口服液可抑制新冠病毒，後導致不少民眾在疫情中前往藥店瘋搶雙黃連。針對這一最新的板藍根事件，美國賓夕法尼亞大學醫學院病理及實驗醫藥系研究副教授張洪濤向媒體表示，“只有在體外實驗中取得療效才會推進到動物實驗，這需要一步一步來的，像在一月份曾經被搶購一空的雙黃連，也是體外有效，但是至今還未看到臨床治療有效的證據。”他強調，沒必要跟風去購買該類藥品，有需要了再購買。

有着“國民神藥”綽號的板藍根從上世紀六、七十年代中國官方掀起大規模中草藥群眾運動起，每次引人注目的傳染病出現，其都會作為防治藥物獲官方青睞、受人民喜愛，獲得了近乎是“包治百病”的神藥地位。2003年非典疫情中，中醫藥管理局及防治非典指揮部給出以板藍根為配方的預防方，並稱對治療非典有療效，也曾引發板藍根搶購潮和 中小學學生草藥中毒事件。