法國歐尚零售集團向阿里巴巴出售在華股權退出中國市場

阿里巴巴周一公告，透過子公司中國淘寶投資36億美元，收購法國零售集團歐尚及其附屬公司吉鑫控股有限公司70.94%股權。法新社稱，繼家樂福或樂購之後，輪到歐尚離開中國市場了。

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歐尚零售集團周一在一份聲明中表示，“與阿里巴巴簽署聯盟三年後，該集團的分支機構“接受阿里巴巴提出的收購其在SunArt的全部股份的提議”。

中國電商巨擎阿里巴巴周一也宣布，斥資36億美元，增購高鑫零售控股權至約72%。阿里巴巴藉此將得以加強掌控中國龐大的電子商務領域，主導大潤發品牌賣場。吉鑫控股持有高鑫零售約51%股權。 在這次購買股份後，阿里巴巴連同其關聯方，將持有高鑫零售約72%股權。 阿里巴巴藉此得以加強掌控中國龐大的電子商務領域，因公司希望吸收因新冠病毒疫情轉往線上購買雜貨、新鮮食品和醫療保健用品的新客戶。

高鑫零售是在2000年由歐尚與潤泰集團（Ruentex Group）創立，阿里巴巴2017年加入這個營運“聯盟”，擁有高鑫零售約1/3所有權。 之後，阿里巴巴迅速着手將高鑫零售從傳統實體大賣場，轉型為線上雜貨中心。

阿里巴巴周一在聲明中指出：“高鑫零售在數位轉型上取得重大進展。” 高鑫零售以“歐尚”及“大潤發”兩大知名品牌經營大賣場業務。截至2019年12月31日止，高鑫零售在全中國共擁有486間門市，總建築面積約為1300萬平方公尺。