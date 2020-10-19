法國第一夫人曾與確診者接觸自我隔離7天

法國總統夫人布里吉特·馬克龍因曾與確診感染新冠病毒者接觸，開始7天的自我隔離。英國疫情持續升溫，威爾士23日起全面封鎖。比利時宣布全國餐館酒吧關閉一個月。愛爾蘭則成為歐盟中第一個再次封城的國家，但學校保持開放。

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法新社援引法國第一夫人身邊人士稱，馬克龍夫人布里吉特·馬克龍沒有出現任何不適的癥狀，但是根據法國衛生部的規定，馬克龍夫人因與確診感染者有接觸，所以自我隔離7天。馬克龍夫人是從周一下午開始隔離的。總統府在聲明說，布里吉特 馬克龍上周四與一名人士接觸，此人本周一對新型冠狀病毒檢測呈陽性，並出現病徵。而布麗吉特沒有出現病徵。

周二，馬克龍夫人將不參加在巴黎索邦大學為被伊斯蘭極端分子斬首殺害的法國教師舉行的悼念活動。

另據法國衛生部周一晚間通報，法國新增確診感染新冠病毒一萬3243例，這個數字明顯低於上周末2萬9000及3萬2000的確診感染病例。不過，路透社的消息說，一般周一的統計數字低於周末的統計數字。而法國的入院患者人數大增，超過一萬1000人的大關，達到一萬1661人，創下6月12日以來的新高。重症監護患者人數自5月17日以來首次突破2000人，達2099例，使醫院再次面對壓力。

英國疫情持續升溫，威爾士地區宣布自23日起實施全面封鎖，民眾必須待在家中，餐廳、酒吧及非必要商店將全面暫停營業，直到11月9日。 英國的英格蘭、威爾士、北愛爾蘭與蘇格蘭4大地區的防疫措施由各地方政府自行宣布，隨疫情調整。英國自9月中旬爆發第2波疫情以來，威爾士是第一個宣布實施全面性封鎖令的地區。

比利時首都布魯塞爾實施局部封鎖措施後，仍未能遏止新一波疫情，全國餐館酒吧自周一起關閉一個月。 比利時午夜起也將實施宵禁，強化封鎖措施。這是比利時第二度實施大規模封鎖措施，比利時本周住院治療病患人數比上周增加100%。隨着嚴冬將屆，餐飲業者已接近崩潰邊緣。 比利時首相德克魯警告，感染人數可能“指數性”增長。人口1150萬的比利時累計確診22萬2253人，超過1萬人死亡，是全球染疫密度最高的國家之一。