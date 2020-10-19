特朗普為助選團隊“打氣”稱“我們會贏”

距美國總統大選投票還有15天，美國總統特朗普周一為他的助選團隊“打氣”稱“我們會贏”，特朗普並形容傳染病專家福奇是“災害”。而關鍵搖擺州佛羅里達州已開始提前投票。

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路透社消息，距大選投票還有15天，面對不利的民調結果，特朗普周一為他的助選團隊“加油打氣”。特朗普在電話會議中說：“我們會贏，在也許兩三個星期之前，我還不會這樣告訴各位。”

特朗普周一表示，他對自己的取得勝利從未如同目前這樣充滿信心。特朗普說：“今天是我在兩次競選期間感覺最好的一天。”特朗普並說：“我們從未如同今天一般強勢。”他鼓勵助選團隊“不要在意有關選戰狀況的新聞報導”。

另外，特朗普在前往亞利桑那州拉票前，在內華達州拉斯維加斯的酒店與競選活動的工作人員舉行電話會議期間還向福奇“開火”。他說，大家已受夠了防疫限制措施。他稱福奇是“災難”，“如果我當時聽從了他，美國將有50萬人死於新冠肺炎”。特朗普並說，民眾已聽厭了福奇及所有這些“蠢材”們。福奇是國家過敏與傳染病研究所所長，也是白宮新冠病毒工作組的成員。

距離美國大選還有兩星期，關鍵搖擺州佛羅里達州開始提前投票。在全州多個投票地點，選民排隊等候投票。佛州有29張選舉人票，外界普遍認為，總統特朗普如果要連任，必須在當地勝出。法新社稱，民調顯示，特朗普與他的競選對手拜登在佛羅里達州民意接近。

據路透社與益普索本月7-14日的民調顯示，民主黨候選人拜登有49%支持，較特朗普多2個百分點。至今全美已有2800萬名選民提早投票。 特朗普當地周一將到亞利桑那州出席競選活動。而拜登這一天會留在特拉華州家鄉，他的副手賀錦麗將到佛州，鼓勵選民提早投票。