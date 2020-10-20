美國司法部控告谷歌違反反托拉斯法

美國司法部周二控告網絡業巨擘谷歌公司違反反托拉斯法，這是美國政府20年以來針對高科技網絡公司最嚴厲的司法行動。谷歌表示這項指控有“嚴重漏洞”。

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美國司法部與11個州控告谷歌濫用稱霸網絡的地位妨礙對手競爭，對消費者造成損害。司法部表示不排除任何選項，包括讓谷歌“部分拆解”。司法部呼籲谷歌公司進行結構性改革。這是美國數十年來最重大的反托拉斯案件。

谷歌資深副總裁華克（Kent Walker）貼文說：“美國反托拉斯法旨在促進創新和協助消費者，而非讓競爭環境有利於個別競爭者，或使人們更難獲得他們想要的服務。”

路透社報導，美國總統大選即將在11月3日舉行，司法部在選前提告谷歌，會被視為是一種政治姿態，因為這實現了美國總統特朗普的承諾。特朗普曾答應選民，會追究某些遭指控打壓保守派聲音的企業。

與司法部共同提告的11個州，檢察長都是共和黨籍。 這宗訴訟案將是美國政府20多年前對微軟公司提告案件以來，針對保護市場競爭採取的最重大行動。

由於司法部和聯邦貿易委員會（FTC）都在對蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）等大型科技公司進行調查，這起案件可能只是政府採取其他重大反托拉斯行動前開出的“第一炮”。

國會議員和消費者長久以來一直指控Google，濫用在網絡搜索和廣告市場的獨霸地位，妨礙對手競爭以提升獲利。 批評家指出，歐洲主管機關雖對Google祭出巨額罰款並強制其改變作法，但還不夠嚴厲，必須要讓Google有結構性改變，才能扭轉這家公司的作為。