美國國務院再列6家中媒為外國代表機構

美國國務卿蓬佩奧周三宣布，再將6家在美國營運的中國媒體列為"外國代表機構"。蓬佩奧表示，這些媒體受外國政府實質控制，今 天行動僅是確保美國民眾能區分真正新聞與中國外宣。

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中央社消息，為了對抗北京外宣行動，美國國務院2月及6月共將新華社、中國中央電視台、人民日報及環球時報等9家中國官媒列為"外國代表機構"（foreign missions）。美國國務卿蓬佩奧周三再向這份名單增添6家中國媒體。

根據美國國務院新聞稿，新增的6家中媒包括一財全球、解放日報、新民晚報、中國社會科學雜誌社、北京周報及經濟日報。

蓬佩奧在媒體簡報會中表示，這些媒體受到外國政府實質擁有或控制，美國國務院不會對其在美國刊登內容加諸任何限制，"我們僅是想確保美國讀者和聽眾能區分自由媒體所撰寫的新聞，以及中國共產黨所散播的文宣，這兩者不一樣"。

美國國務院發言人歐塔加斯指出，過去10年來，尤其是中共總書記習近平上任後，北京加大對官媒的掌控，並試圖將他們說成獨立新聞機構。不過，他表示，世界各地自由媒體是受制於事實真相，中國媒體則是受制於中共。

歐塔加斯說，國務院的目標是保護美國自由媒體，並確保美國民眾知道他們閱讀的"新聞"是來自自由媒體還是惡意外國政府。 她強調，被列外國代表機構的單位須遵循特定規定，這些規定能提高相關政府在美國所進行媒體活動的透明度。

根據美國外國代表機構法，被名列機構必須向美方提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。

另外，台灣駐斐濟代表處日前辦國慶酒會，中國外交人員未受邀擅闖還打傷人。美國國務卿蓬佩奧周三譴責中方作為，表示這並非中國外交官首次行為不當，並希望台灣友人能早日康復。