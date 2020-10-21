英國藥廠阿斯利康巴西新冠疫苗測試 一名志願者死亡

巴西衛生部門周三宣布，英國製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)在巴西進行的新冠肺炎疫苗試驗計畫，有一名志願者在接種疫苗後死亡。法國新冠病毒累計死亡突破3萬4000例。西班牙確診破百萬例；捷克、波蘭、荷蘭、瑞士、斯洛伐克及保加利亞單日確診感染都創新高。

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路透社消息，協助進行測試的巴西聖保羅聯邦大學表示，死者是一名巴西籍人士。巴西方面稱，疫苗測試工作將繼續進行。牛津大學發言人透過聲明表示：在審慎評估巴西這起案例後，臨床試沒有安全上的隱患。巴西監管單位以外的獨立審查人員已建議繼續試驗。

此前在英國有一名志願者，在接種疫苗後出現突發性病情，該公司一度暫停所有地區的疫苗測試工作。其後英國監管當局作出審查，認為並無足夠證據可以肯定病情與試驗疫苗有關，阿斯利康准許恢復在英國的測試工作。

法國新冠病毒疫情繼續惡化。周三新增重症患者284人，累計死亡已突破3萬4000例，達3萬4048例；新增死亡166例。法國新增確診感染2萬6676例，比前一天的2萬例又有所增加。

西班牙官方數據顯示，西班牙已成為歐盟首個新冠病毒確診案例破100萬的國家。政府考慮對公共生活採取新限制措施，以遏制疾病擴散。 法新社報導，西班牙衛生部宣布，過去24小時境內新增1萬6973例病例。

此外，捷克、波蘭、荷蘭、瑞士、斯洛伐克及保加利亞單日確診感染都創新高，俄羅斯新增死亡人數也創新高。

俄羅斯周三通報新增1萬5700例確診病例，又有317人死亡，創下單日新高紀錄。累計感染總數達到144萬7335人，死亡人數達2萬4952人。

捷克20日新增1萬1984例確診病例，創單日新高記錄。在過去的24小時內，又有106人死亡，累計死亡達到1619人。捷克政府周三下令關閉大部分商店和服務機構，並試圖將一切活動限制在必要行程內，例如工作和就醫，遏止疫情快速蔓延。相關措施將在22日上午6時生效，一直實施到11月3日。 捷克第一副總理兼內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）今天向路透社證實，他病毒檢測呈陽性反應。

波蘭衛生部周三通報，新增1萬40人確診，創下單日新高紀錄，確診總數達20萬2579例。又有130人染疫死亡，死亡病例累計3851例。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院周三發布數據顯示，在過去24小時，新增8500多人確診，創下單日新高紀錄。

瑞士公共衛生署公布數據顯示，境內新增5596人確診，也創下單日新高紀錄，瑞士和鄰國列支敦斯登確診總數達9萬1763例。又有11人死亡，死亡病例累計1856例。