中梵續簽主教任命協議　中國天主教徒稱無助絕望

北京今天１０月２２日證實與梵蒂岡教廷續簽了主教任命協議，為期兩年。有些忠於羅馬教廷的中國地下天主教徒在續簽前夕表示，他們對教廷的做法感到絕望和無助。自２０１８年教廷與北京簽約後，中國教徒因拒絕參加中共領導“愛國教會”而受到更多壓力。

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中國與梵蒂岡續簽了有關主教任命的協議。今天中國外交部證實了這個消息。中國外交部發言人趙立堅說，經過友好協商，雙方同意續簽協議，為期兩年。他又說，雙方將保持密切溝通與磋商，繼續推進“改善關係”的進程。

根據協議，容許羅馬教宗對北京任命的主教人選擁有最終決定權。2018年雙方簽署的協議今天到期。

中梵協議雖然是為期兩年的臨時協議，但似乎是會無限期延續下去。不過，這個協議並沒有給中國天主教徒帶來方便，相反，他們的處境反而更難。

據法新社１０月２２日發自北京的報道，北京與梵蒂岡在２０１８年達成協議後，中國天主教徒表示，他們感到“無助和絕望”。他們指出，這種和解只會加劇中國當局對地下教會的鎮壓。

在中國大約1200萬天主教徒中，大約一半是忠於羅馬教廷的地下天主教徒。他們拒絕加入中國共產黨領導的所謂“愛國”教會。一位來自江西的地下教會神父向法新社說，地下教會的情況“根本沒有改善”。這位因安全原因要求匿名的神父還說，拒絕加入愛國教會使他受到當局的壓力越來越大。迫害加劇。他總結說，羅馬教廷與北京協議即將續簽，使中國天主教徒非常“無助和絕望”。

在中國遼寧，一名神父說，“教會受到了更多的監視。其他神父說，現在形式緊張，要小心，但我還是繼續佈道”。法新社說，１０月初，福建Mingdong地下教會的主教Mgr Vincent Guo Xijin的辭職，就是情勢緊張的一個跡象。