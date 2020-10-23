平壤或指中國沙塵暴含新冠病毒 中朝剛同調紀念“抗美援朝”

朝鮮官方警告，來自中國的沙塵暴可能帶有新冠肺炎病毒，呼籲民眾盡量待在室內，平壤街頭也因此幾乎空蕩無人。目前並無證據顯示季節性的沙塵暴與武新冠炎病毒有關，但朝鮮並非唯一提出這項關聯的國家。

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據中央社引述消息報道，朝鮮稱中國沙塵暴含新冠肺炎病毒，嚴禁戶外工作。報道引述英國廣播公司今天的消息，來自中國及蒙古沙漠地區的黃沙會定期吹向鄰近的兩韓境內，這些混雜有毒粉塵的沙塵暴多年來對兩韓地區民眾造成健康上的危害。朝鮮警告，這些來自中國的沙塵暴可能帶有新冠肺炎病毒，呼籲民眾盡量待在室內，平壤街頭也因此幾乎空蕩無人。

根據俄國駐平壤大使館的臉書專頁貼文，朝鮮外交部也向駐在北韓的其他外交或國際機構提出這項警告，建議所有外籍人士待在家中、緊閉門窗。朝鮮官媒勞動新聞昨天刊出的報導也提到這些沙塵暴，“所有工人...應認清入侵惡毒病毒的危險性”。

中央社說，目前並無證據顯示季節性的沙塵暴與武漢肺炎病毒有關，但北韓並非唯一提出這項關聯的國家。BBC的假訊息小組指出，土庫曼斯坦共和國先前也聲稱，他們是因為這些充滿病毒的沙塵，才要求民眾戴口罩，否認掩蓋疫情。

根據總部設在韓國首爾、專門觀察北韓動向的“北韓新聞”（NK News）稱，朝鮮官媒以針對武漢肺炎病毒與空氣傳播關聯的研究推斷，“應審慎應對即將到來的沙塵暴”。

據BBC指出，美國疾病管制暨預防中心的確說過，新冠肺炎病毒可以在空氣中飄浮“數小時”，但他們也提到，因此被感染的機率相當低，更別說在戶外；大多數人都是透過密切接觸確診者，透過飛沫感染。

該報道說，韓國媒體也認為，冠狀病毒藉由中國沙塵暴傳遞至朝鮮境內的說法並不可信。