香港300萬人護照可申請居英上路 中國譴責干涉內政並威脅不承認

針對英國確認持有海外公民身份的香港人申請簽證的具體辦法，中國外交部駐港公署發言人周五表示，英方為有關港人在英居留和入籍提供路徑，公然違背自身承諾，粗暴干涉中國內政和香港事務；要求英方立即糾正錯誤，停止政治操弄，否則“必將搬起石頭砸自己的腳。”

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據路透社今天報道說，中國外交部駐港公署要求英國立即停止借BNO護照問題粗暴干涉中國內政。英國昨天稍晚確認了有關香港將近300萬人如何入籍英國的詳細資料，並在聲明中表示，沒有人數限制。駐港公署網站新聞稿援引發言人指出，香港回歸前，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。借BNO護照問題干預香港事務、遏制中國發展的圖謀只會以失敗告終。

據發言人批評說，“英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。”

英國日前確認了有關香港將近300萬人如何入籍英國的詳細資料，並在聲明中表示，沒有人數限制，五年期簽證的費用為每人250英鎊(330美元)。英國政府在聲明稿中表示，這項簽證將向常住於香港的BNO持有者開放，並稱它將提供一個可獲得英國公民資格的明確路徑，這項簽證將自明年1月31日起開始受理申請。

中國實施港區國安法之後，英國向擁有英國國民(海外)(BNO)身份者及其受養人提供上述服務。

一項經濟影響評估報告認為，2021-2025年期間最多將有100萬上述身份持有人申請簽證，僅第一年就將有多達50萬人，不過預計實際人數會遠低於這個數字。報告還暗示，這些人口流入將為英國經濟帶來的促進作用在24億至29億英鎊之間。

據路透社說，英國提供這項措施後，作為回應，中國外交部表示將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。中國不承認這類護照是香港居民進入中國大陸的有效文件，而是要求他們使用中國發出的旅行許可。