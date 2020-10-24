破不和與官位不保說？台媒指王岐山神隱後頻露面引注意

今年以來公開露面次數大減、一度引起揣測的中國國家副主席王岐山，繼昨天與中共高層一同出席抗美援朝70周年紀念會後，今天單獨以視訊方式為上海外灘金融峰會致詞，引起注意。據中央社說，至於他近來露面趨於頻繁，是否有破除諸如“習王不和”甚至官位不保的傳言，有待觀察。

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據中央社今天報道說，神隱之後復出，王岐山近來頻亮相引注意。該報道說，今年以來，王岐山公開且單獨露面的次數屈指可數。在今天以視訊方式露面之前，上一次單獨露面是2月27日會見外賓，其餘幾次露面則都與中共政治局7常委一同出席活動。至於他近來露面趨於頻繁，是否有破除諸如“習王不和”甚至官位不保的傳言，有待觀察。

報道引述新華社消息，王岐山今天在致詞時說，中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走“金融泡沫自我循環”的歧路，不能走龐氏騙局的邪路。要堅守金融發展基本規律和金融從業基本戒律，緊貼企業生產經營，抓住市場新趨勢、新機遇，支持經濟發展重點領域和薄弱環節。

中央社說，王岐山任中共中紀委書記期間，曾是習近平在黨內發起大規模反腐、進而緊抓權力的得力臂膀，外界一度以“習王體制”解讀。2017年10月中共19大前，王岐山的動向一度引起諸多猜測，最後以卸下所有黨職、翌年3月轉任國家副主席、黨內排名僅居7名政治局常委之後收場。此後，王岐山的公開露面次數逐漸減少，即使露面也多與中共政治局7常委一同出席。尤其是今年以來，王岐山單獨公開露面的次數，可謂屈指可數。

根據中國媒體消息，王岐山今年首度單獨公開露面，是2月27日會見塞爾維亞第一副總理兼外長達契奇（Ivica Dačić）。此後，王岐山直到4月3日才與7常委一同出席植樹活動。再之後則是出席因疫情延至5月下旬舉行的中國全國“兩會”。此後，王岐山長達3個多月沒有公開露面，直到9月3日才再與7常委共同出席紀念抗戰勝利紀念活動。

中央社說，而這段期間，與王岐山關係密切的前中國華遠地產董事長任志強，先是4月初被宣布調查，7月23日更被開除黨籍並遭檢方起訴，讓外界產生“習王不和”的揣測。

此後，王岐山的露面頻率逐漸恢復正常。9月30日，他與7常委一同出席中共建政71周年前夕的敬獻花圈活動。10月19日及23日，他又與7常委先後出席“抗美援朝”展覽及70周年紀念會。

僅管如此，中紀委10月2日宣布，時任中央巡視組副部級巡視專員董宏被查，引起外界更多揣測。理由是，董宏是長期追隨王岐山的要員，在廣東省、北京市及中紀委等地方及中央單位任職。

中央社說，因此，董宏被查曾被認為可能牽連王岐山，甚至引發王岐山官位不保的傳聞。而王岐山10月以來露面次數明顯增加，是否有破除傳言的考量，尚待觀察。