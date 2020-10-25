中國打貪又多主動投案 江蘇政法書記違法主動投案 有疑涉薄熙來王立軍餘黨

據中共中央紀委中國國家監委網站24日晚8點發布消息：江蘇省委常委、政法委書記王立科涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。近期中國反腐通報多有官員違法違紀主動投案事例。消息沒有提及該官員貪腐數額與細節。有媒體指王立科曾被懷疑涉嫌薄熙來與王立軍餘黨。

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據中國時報今天報道說，江蘇省政法委書記王立科違紀違法，主動投案。消息說，江蘇省委常委、政法委書記王立科涉嫌嚴重違紀違法被查，已主動投案。中國反腐再一名副部級幹部在周末被宣布落馬。王立科是中國今年第17位被查的幹部。

據該報道說，王立科1964年12月生，滿族，山東蓬萊人，中央黨校大學學歷，工商管理碩士學位。王立科早年長期在遼寧省內基層公安系統任職，曾任錦州市公安局副局長、葫蘆島市公安局局長、葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長，大連市政府副市長、市公安局局長。王立科於2013年3月南下調任江蘇省省長助理、省公安廳廳長，當年12月當選江蘇省副省長，躋身副部級幹部之列。2015年11月，王立科出任江蘇省委常委、省委政法委書記，併兼任省公安廳廳長至2017年7月。

據該報道，中國今年已多名副部級官員被查，此前，福建省委常委、副省長張志南，公安部黨委委員、副部長孫力軍，河北省委原常委、副省長張和，原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長鬍問鳴，新疆維吾爾自治區政府副主席任華，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林，海南省政協副主席王勇，遼寧省政協原副主席劉國強，文化和旅遊部黨組副書記、副部長李金早，中糧集團有限公司黨組成員、總會計師駱家駹，上海市副市長、市公安局局長龔道安，北京市政協副主席李偉，青海省副省長文國棟，江西省人大常委會原副主任史文清，中央巡視組原副部級巡視專員董宏，國家能源局黨組成員、副局長劉寶華已陸續落馬。