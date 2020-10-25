中國時髦多建失戀博物館 說儘力埋葬已失 未失則“珍惜現在”

中國許多城市都建有有“失戀博物館”。據官方媒體的報道，中國的上海、廣州、南京、濟南、南昌、昆明、西安、長沙、哈爾濱.等幾十個城市都有失戀博物館，而且有些城市還不只一座。近一年多來，有關各地失戀博物館開張或關門的消息不斷登上地方新聞。

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據中央社今天報道稱，中國失戀博物館競爭激烈，朝網紅店發展突圍。消息說，中國有許多失戀博物館，彼此同質性高，業者將展示空間的裝潢也當作經營重點，希望藉此成為網紅打卡地點。

中國許多城市都有“失戀博物館”，但是各館的展出品其實大同小異，想分“療愈經濟”的一杯羹並不容易，經營者多以設計空間營造網紅打卡地點，藉此吸引觀眾前來。

從公開報導來看，中國的上海、廣州、南京、濟南、南昌、昆明、西安、長沙、哈爾濱......等幾十個城市都有失戀博物館，有些城市還不只一座。近一年多來，有關各地失戀博物館開張或關門的消息不斷登上地方新聞。搜尋新浪微博可發現，哈爾濱失戀博物館裡，有人用1000張女友照片拼出大幅女友像；而在外灘的失戀博物館內，也有人用1314張照片拼了女友像。只不過這兩人的長相當然不同。

其他如用一張張談戀愛期間買的車票貼成的車票牆、各種符合戀人心理的文案，內容上的相似或可預期性，或許就可以說明戀愛博物館經營的競爭和瓶頸。

據該報道，現代快報去年12月報導，南京第一家失戀博物館2016年開幕，當時吸引不少人潮，但這家店去年底因經營不善關門，當地其他近10間的失戀博物館，也有半數閉館或即將關門。

該報道引據江淮晨報，安徽首家失戀博物館也在今年5月關門，但創辦人強調是個人因素。他當初在合肥創立這個失戀博物館，是因為自己感情遇到問題，現在關門，“也算是走出了情傷，所以覺得沒必要再開下去了”。

現代快報引述東南大學經濟管理學院教授周勤表示，這些失戀博物館吸引的都是年輕人，而且都是暫時性的；此外，無論是形式或展品，它們都存在同質化嚴重的問題，很難形成持續消費力，目前市場上的失戀博物館已經飽和過度。

據該報道認為，名之為失戀“博物館”，其實都是商業展間，經營收入主要依靠門票，或販售“許願膠囊”之類的小物。為了不斷吸引觀眾走進展間，業者轉而在空間布置上花心思，朝向網紅店發展，以滿足社群媒體時代民眾“打卡”的需要。據贏商網曾指，2019上半年文化藝術類創新業態新開店中，展覽展館類品牌最為強勢，開店量佔比過半。它們的經營之道在於引發情感共鳴，並滿足人們拍照、在社群媒體上打卡的需求。

該報道說，記者在平常日的夜晚於上海一家失戀博物館內觀察到，30分鐘的時間裡大約有4名參觀者。來參觀的主要是因為自己失戀了，但也有男女朋友一同前來，表示看了網上的評論覺得好奇，自己參觀後的感想則是“珍惜現在”。