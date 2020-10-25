台灣光復75周年 中國大陸高規格紀念

在台灣，每年的10月25日是光復日。2020年台灣光復日75周年之際，在北京，中國大陸官方高規格組織紀念活動；在台北，有數千人參加撐港遊行。

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綜合來自亞洲的消息，10月25日是台灣光復日，也被稱之為光復節。這是中華民國政府為紀念1945年10月25日舉行的台灣地區受降典禮所制定的紀念性節日。

2020年台灣光復75周年之際，北京舉行了一系列高規格紀念活動。據中央社2020年10月25日星期天的報道，在兩岸、美中關係陷入低潮且共機不斷擾台下，北京官方今年刻意擴大舉辦台灣光復節相關活動，規模為往年少見，藉此強化「反獨促統」的用意十分明顯。

在北京，由國家博物館出面舉辦、以「金甌無缺」為題的「紀念台灣光復75周年主題展」，10月25號周日下午開幕，展出內容多為100多年來自清末割台到兩岸恢復接觸時期的相關照片、文件、實物。

在此之前，全國政協主席汪洋10月22日出席在北京釣魚台國賓館登場、以「紀念台灣光復，推進祖國統一」為主題的「紀念台灣光復75周年學術研討會」，揭開了這一系列活動的序幕。汪洋以「台灣光復無可辯駁地證明，台灣是中國不可分割的一部分」為定調。延續這一基調，中國人民抗日戰爭紀念館選周日上午出面主辦「紀念台灣光復75周年」學術座談會及線上展覽開幕儀式。大陸國台辦主任劉結一也率領22日參加研討會的部分台灣統派人士出席開幕式，並參觀展覽。

台灣數千民眾周日遊行支持12名被扣港人

在台北，台灣多個公民團體周日發起遊行，聲援12名遭大陸關押的港人，主辦單位宣布有3000人次的民眾參與。中央社報道說，參與遊行的民眾手持SAVE 12（救援12港人）的英文標語，高呼「釋放12港人」、「光復香港、時代革命」等口號。這一遊行在當地時間周日下午5時許和平落幕。

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